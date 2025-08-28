Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios en Galicia

Los Reyes llegan a Ourense para conocer la magnitud de los daños causados por los incendios

Felipe VI y Letizia se reúnen con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola fuegos

Los reyes Felipe (i) y Letizia (d) visitan este miércoles el mirador de Orellán, en León.

Los reyes Felipe (i) y Letizia (d) visitan este miércoles el mirador de Orellán, en León. / EFE

EP

Verín

Los Reyes han llegado al municipio ourensano de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales.

Los Reyes, que llegaron sobre las 12.00 horas en helicóptero a Verín, tuvieron la primera parada en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

Allí, entre vítores y aplausos de vecinos, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y, entre otros, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario.

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios.

