Ni Rioja ni Ribera, esta es la ruta vinícola que tienes que hacer en Castilla y León

A la hora de hacer un plan turístico, se pueden evaluar otras opciones, como hacer una ruta vinícola, algo que es posible en Castilla y León.

Y de entre todas las posibilidades, una de las más destacadas es la ruta del vino Arribes, que se ubica en el parque natural Arribes del Duero, entre las provincias de Salmanca y Zamora.

Tiene unos 180 kilómetros de cañones fluviales que, en contraste con la penillanura, ha generado un microclima ideal para el cultivo de viñedos, tal y como apuntan desde el portal de turismo de Castilla y León.

Destacan además su situación fronteriza y alejada de los núcleos urbanos, algo que le confiere un carácter de oasis en los confines de Castilla y León con visitas a Portugal. Sin duda es un paraíso cobijado entre cañones de granito y rocas metamórgicas.

Variedad

Además, aquí puedes disfrutar de arquitectura, cultura, historia, gastronomía y naturaleza.