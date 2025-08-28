Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Rioja ni Ribera, esta es la ruta vinícola que tienes que hacer en Castilla y León

Otra forma de hacer turismo

Ni Rioja ni Ribera, esta es la ruta vinícola que tienes que hacer

Ni Rioja ni Ribera, esta es la ruta vinícola que tienes que hacer / Freepik

Valeria Montero

A la hora de hacer un plan turístico, se pueden evaluar otras opciones, como hacer una ruta vinícola, algo que es posible en Castilla y León.

Y de entre todas las posibilidades, una de las más destacadas es la ruta del vino Arribes, que se ubica en el parque natural Arribes del Duero, entre las provincias de Salmanca y Zamora.

Tiene unos 180 kilómetros de cañones fluviales que, en contraste con la penillanura, ha generado un microclima ideal para el cultivo de viñedos, tal y como apuntan desde el portal de turismo de Castilla y León.

Destacan además su situación fronteriza y alejada de los núcleos urbanos, algo que le confiere un carácter de oasis en los confines de Castilla y León con visitas a Portugal. Sin duda es un paraíso cobijado entre cañones de granito y rocas metamórgicas.

Variedad

Además, aquí puedes disfrutar de arquitectura, cultura, historia, gastronomía y naturaleza.

