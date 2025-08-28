Ni San Vicente de la Barquera ni Santillana del Mar, este es el pueblo que debes visitar cuando vayas a Cantabria

Cuando pasamos por Cantabria nos llama la atención aquellos lugares que gozan de gran conocimiento turístico, como pueden ser Potes, San Vicente de la Barquera o Santillana del Mar. Sin duda, se trata de pueblos que son preciosos. Sin embargo, existe en esta comunidad autónoma un pequeñísimo pueblo escondido que merece la pena visitar durante una mañana.

Se trata de Bárcena Mayor, localidad del municipio de Los Tojos. Se encuentra situado a 495 metros de altura en el valle del río Argoza y su población es de apenas 60 habitantes. Se encuentra en el corazón del Parque Natural Saja Besaya (su único núcleo de población) y ofrece junto a su arquitectura montañesa un viaje en el tiempo y en el espacio, pues toda su historia se remonta a la Edad Media.

En 1979 se declaró como Conjunto Histórico Artístico y, actualmente, pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015. Se trata de un conjunto homogéneo y excelentemente conservado de arquitectura montañesa, lo que fue el detonante de su declaración como conjunto histórico-artístico en 1979. En los años 90 se reacondicionó el pueblo para el turismo, con un aparcamiento en el exterior y haciendo de su casco un lugar solo peatonal.

El tipo de casa más característico de la aldea responde al modelo de casa montañesa de hábitat rural. En estas casas, los muros que separan las viviendas sobresalen en la primera planta gracias a unas ménsulas (un elemento arquitectónico que sobresale de un muro y sirve como soporte para algo que va encima) en forma de “S”. Ese saliente sirve de apoyo a la solana, una galería de madera que comenzó a incorporarse en el siglo XVII con la llegada del maíz, ya que ofrecía un espacio ideal para secar las mazorcas.

Aunque sea un pueblo muy pequeño, cuenta con varias obras arquitectónicas que no nos podemos perder. La primera de todas es la Casa del Callejón, que se encuentra en una calle muy estrecha. Cuenta con un soportal y una balconada, que son elementos bastante típicos en Cantabria. Debido al deterioro que ha sufrido su fachada, se puede ver una curiosa forma de construcción: un entramado formado por columnas de madera con relleno de mampostería en seco.

La Escuela es una construcción muy curiosa, pues se adapta a la ladera en a que está situada. Fue cuadra, después escuela y, ahora, es una tienda de artesanía. Fue el escenario de la película "Los días del pasado", del director cántabro Mario Camus y donde actuaban Marisol y Antonio Gades.

Por otra parte están las casas gemelas, con dos elementos típicos de la casa montañesa: soportal o zaguán y la solana. Se trata de un solo edificio que alberga dos viviendas, habitual cuando antaño los propietarios estaban unidos por alguna relación de parentesco.

La casa rectoral es, sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos de casona montañesa en Bárcena Mayor. Data del siglo XVIII y está realizada en piedra de sillería de gran calidad, lo que indica un gran poder adquisitivo. En la planta baja se pueden ver dos arcos de medio punto que dan paso a un soportal. En la primera planta, el balcón muestra un escudo con símbolos religiosos que establecen el lugar como una casa rectoral.

La Hilera de La Franca es una de las calles más fotografiadas de Bárcena Mayor. Por un lado, muestra el límite entre la parte de la mies, donde se cultiva, y la zona urbana. Cuenta con una construcción en hilera muy típica en las zonas rurales, que suele partir de una casa matriz. A partir de ella, se van construyendo casas adosadas que comparten uno de los muros llamado medianil, lo cual es un ahorro económico importante.

Hasta el siglo XVII, las casas solían tener una sola planta. Sin embargo, un acontecimiento histórico transformó la forma de construir: el descubrimiento de América en 1492. Desde entonces llegaron a Europa nuevos alimentos como el tomate, el cacao, la patata y, especialmente, el maíz, que se convertiría en uno de los más consumidos.

El maíz empezó a cultivarse en el siglo XVI y llegó a Cantabria un poco más tarde, en el XVII. Su adaptación al clima fue excelente y pronto generó excedentes que impulsaron tanto la economía como la alimentación de la época.

Con este cambio, las viviendas pasaron de una planta a dos. El nuevo piso superior, conocido como solana, se convirtió en el espacio ideal para secar el maíz. Esta innovación provocó la desaparición casi total del hórreo tradicional, que hasta entonces cumplía esa función. A diferencia de Asturias o Galicia, donde los hórreos aún se conservan en gran número, en Cantabria hoy apenas quedan algunos ejemplos.