Última hora de los incendios en España: mejora la evolución de los fuegos de Zamora y León, salvo el de Fasgar

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

El 70% del terreno que ardió en Ourense sufrió un daño irreversible Esta ola de incendios pasará a la historia como una de las más devastadoras de Galicia no solo por la superficie afectada, sino también por la virulencia de las llamas. Únicamente en Ourense, donde ardió el 13,2% del territorio de la provincia, la superficie quemada asciende a 96.104 hectáreas, de las que un 67% ardieron con una severidad alta. (Seguir leyendo)

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá este jueves en la comisión del ramo del Senado para dar cuenta de su gestión en la ola de incendios que ha quemado más de 350.000 hectáreas de España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus. Su comparecencia ha sido forzada por el PP, que ha utilizado su mayoría absoluta para habilitar de manera urgente la última semana de agosto y sacar a los ministros de su "retiro vacacional", en palabras de su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García.

Los Reyes visitan Ourense Los Reyes de España realizarán este jueves una visita oficial a distintos puntos de la provincia de Ourense, la zona más castigada por la reciente ola de incendios forestales. El objetivo de este recorrido es conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar las demandas de los vecinos y trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad. La jornada comenzará en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde Felipe VI y Letizia se reunirán con los alcaldes de los municipios más afectados.

La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan Trece incendios forestales, dos menos que el martes, se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto, y la evolución general es positiva, aunque en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y en León hoy el fuego de Fasgar se ha vuelto a descontrolar. Las buenas condiciones meteorológicas ofrecen este miércoles una "ventana de oportunidad de 48 horas" determinantes para acabar con los fuegos, ha dicho la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante la reunión diaria del Comité Estatal de Coordinación (Cecod). Los reyes de España, por otra parte, han iniciado en Sanabria (Zamora) su recorrido por algunos de los lugares más afectados para conocer de primera mano la situación y mañana se desplazarán a zonas de Ourense (Verín, Monterrei y Cualedro) donde se reunirán con autoridades, ganaderos y vecinos. Leer la noticia completa

Asturias cuenta con cuatro incendios activos, todos de baja intensidad excepto el de Ibias Asturias cuenta actualmente con un total de cuatro incendios activos, de entre los cuales el de Ibias es el que más preocupa, mientras que en el Degaña quedan focos de baja intensidad, en el de Genestoso en Cangas del Narcea se trabaja en labores de remate y liquidación, mientras que el de Caunedo/Gúa/Perlunes en Somiedo está "muy estabilizado". En el caso de Ibias, el incendio que más preocupa por su gravedad, se está trabajando en el anclaje del incendio sobre los cortafuegos existentes, tanto en los dos flancos como en la cabeza, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado.

La situación del incendio de Porto (Zamora) es "bastante más favorable que en los últimos días" La situación del incendio de Porto es "bastante más favorable que en los últimos días". Así lo ha señalado este miércoles, en el parte habitual de las siete de la tarde, el director técnico de extinción, Miguel García Rodríguez, que ha señalado que los efectivos siguen trabajando en los tres frentes asentados ya en las jornadas más recientes: el de Ribadelago, en el cañón del Tera; el de San Ciprián; y el de la zona de La Baña. Según García Rodríguez, con el trabajo de la maquinaria y los medios de tierra, y con el apoyo de los medios aéreos, se han podido contener todas las reproducciones que se han ido produciendo a lo largo del día. A ese objetivo ha contribuido la existencia de condiciones meteorológicas favorables, algo que no había sucedido recientemente.

Los alcaldes de Las Médulas (León) agradecen la visita de los reyes tras los incendios Los reyes de España visitaron este miércoles el paraje berciano de Las Médulas y mantuvieron un encuentro con los alcaldes de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes, quienes agradecieron la “empatía” con la que escucharon sus demandas tras el incendio que ha arrasado parte de su entorno. El regidor de Carucedo, Alfonso Fernández, por su parte, valoró el compromiso mostrado por los monarcas: “Todos hemos hablado, y yo creo que esto influye porque nos dan visibilidad. Tenemos un problema, hemos tocado fondo y tenemos que salir hacia arriba. Les agradezco en el alma su visita”, señaló a EFE. Por su parte, el alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, otro de los territorios que también ha visto como el fuego le pasaba por encima, invitó a los monarcas a volver en 15 años "para que vean la recuperación".

Realojados los cinco pueblos que permanecían evacuados por el incendio de Porto (Zamora) Los cinco pueblos zamoranos que habían sido evacuados el lunes por el incendio de Porto (Zamora), cuatro de ellos por segunda vez ante el avance de las llamas, han sido realojados este miércoles por la tarde, aunque deberán permanecer confinados en sus casas. Se trata de las localidades de Escuredo, que era la primera vez que era evacuada, y de San Ciprián, Coso, Rábano y Barrio de Rábano que la semana pasada también habían pasado cinco noches evacuadas, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de los incendios de Zamora.

Se empieza a contener el incendio de Ibias (Asturias), que ha quemado hasta el momento 379 hectáreas Los servicios de emergencia están empezando a contener en algunas zonas el incendio de Ibias, que durante el día y la noche de ayer obligó a desalojar a un total de 41 vecinos de seis poblaciones de la zona y ha calcinado hasta el momento unas 379 hectáreas, según las estimaciones provisionales del Principado. Así lo ha afirmado el presidente del Gobierno autonómico, Adrián Barbón, que ha visitado esta tarde el puesto de mando avanzado, recientemente trasladado a San Antolín de Ibias, desde donde ha explicado que las labores se centran ahora en intentar cerrar la parte este y sur del incendio, que son las que más preocupan en estos momentos, mientras que en la cima parece que está logrando contener las llamas.