Los zamoranos tras la visita de los Reyes: "Eran muy conscientes de lo que hemos pasado aquí"

La cercanía y la empatía fueron dos de las características que destacaron de Sus Majestades quienes acudieron ayer a San Martín de Castañeda para intentar verles de cerca y darles la mano. Ellos no negaron ningún saludo y se pararon especialmente a conversar con los más pequeños que junto a sus padres y abuelos se acercaron a las puertas del monasterio de la localidad.

Una percepción similar tuvieron integrantes del operativo de extinción que pudieron saludarles, como el bombero de Benavente Mario Luengo, que indicó que había visto a los Reyes "muy humanos" y también "muy informados" sobre el incendio. "Eran muy conscientes de lo que había habido aquí", explicó.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. / Casa Real

El rey Felipe VI y la reina doña Letizia dedicaron la mañana de ayer, en la primera de las tres jornadas de visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en España, a conocer la comarca de Sanabria para escuchar a los vecinos, ganaderos, hosteleros y responsables municipales de los pueblos más tocados por el incendio de Porto. También aprovecharon para acercarse al Puesto de Mando Avanzado de ese fuego que lleva desde hace catorce días activo y descontrolado, con el fin de conocer de primera mano la marcha de las labores de extinción. Igualmente, se interesaron por las necesidades e inquietudes de la población tras el paso del fuego.

Arriba, los reyes conversan con bomberos del Consorcio. Sobre estas líneas, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio y a su llegada a San Martín de Castañeda.En las imágenes de abajo, saludo a los efectivos de extinción, reunión con los alcaldes y entrada a la casa del parque.

Todo ello, en una visita que fue saludada mayoritariamente por los sanabreses que se acercaron a San Martín de Castañeda a ver a los monarcas, que les recibieron con aplausos y vivas al rey. Algunos de los presentes, entre selfis, fotos y vídeos de móvil, subrayaron su cercanía y la importancia de su presencia desde el punto de vista turístico, al transmitir que el Lago de Sanabria es actualmente "una zona segura" y pueden regresar los visitantes, algo muy necesario para reactivar la economía de la zona tras el palo que ha supuesto el paso del fuego.

Don Felipe y doña Letizia, en la que ha sido la primera visita conjunta que efectúan a Zamora desde que reinan, llegaron puntuales a las once y media de la mañana a la casa del parque natural, ubicada en Rabanillo, donde les dieron la bienvenida el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Aprovechando que en ese centro interpretativo se ubica el Puesto de Mando Avanzado del incendio, saludaron a los jefes del operativo, se interesaron por la evolución del fuego y también departieron unos minutos con algunos de los miembros del operativo que a esa hora se encontraban descansando en la casa del parque. Entre ellos, los bomberos de Benavente, integrados en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que destacaron la cercanía de los monarcas.

Posteriormente, los Reyes de España se dirigieron en coche a San Martín de Castañeda. Tras saludar a la gente que les esperaba, con especial atención a los más pequeños, los monarcas accedieron al interior del monasterio y centro interpretativo para charlar, ya sin cámaras, con un grupo de afectados, en compañía de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García.

De las consecuencias del incendio de Porto, dieron testimonio sanabreses como la ganadera de Ribadelago Marta Fernández, quien previamente había escrito por correo electrónico a los Reyes para informarles, enviarles fotos y vídeos y pedirles ayuda ante el problema que le suponían los incendios. Quizá ese mail es el que le permitió entrar en el grupo de afectados para, de viva voz, reclamar ante los Reyes poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, ya que se ha quemado todo el pasto de la montaña sanabresa y "lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez".

También varios hosteleros de la zona, entre ellos Víctor Coco, de Vigo de Sanabria, dieron cuenta de su situación e indicaron que el fuego les había dejado unas pérdidas económicas que en un primer cálculo a vuelapluma puede rondar los diez millones de euros. Coco quiso dejar claro al turismo que el fuego no ha llegado al lago de Sanabria ni a su entorno más cercano, por lo que es "seguro" visitar la zona. También agradeció la presencia de los monarcas, que da testimonio de que no hay problema en hacer turismo en el entorno del lago, porque si no fuera seguro no se hubieran acercado. A donde no fueron Sus Majestades, pese a que inicialmente lo tenían previsto, es al mirador del cañón de Forcadura, donde pretendían contemplar la montaña quemada. Sin embargo, la presencia de humo trastocó sus planes y suprimió esa parada en la carretera de subida a la laguna de los Peces prevista inicialmente.

Tras el paso por San Martín, la Corona concluyó el viaje de nuevo en la casa del parque de Lago de Sanabria, donde Felipe VI señaló en unas breves declaraciones a los periodistas que los testimonios de quienes habían sufrido el incendio habían sido "sobrecogedores", unas narraciones del drama que han podido escucharse tanto en Zamora como "en tantos otros lugares" de España. El rey Felipe expresó además su deseo de estar "cerca de los afectados" y por ello inició en Sanabria junto a la reina Letizia el viaje que posteriormente le llevó a la zona devastada por los incendios en Las Médulas, en la provincia de León, y que el jueves y el viernes hará que los Reyes de España visiten también la zona más afectada por los fuegos en Galicia y en Extremadura.

Antes de despedirse de Sanabria, don Felipe y doña Letizia tuvieron tiempo de mantener una reunión con responsables municipales como el alcalde pedáneo de San Martín de Castañeda, Samuel Román, que comentó que "hay que intentar reivindicar, que no se nos llene la boca con la España vaciada, porque luego pasa lo de siempre, somos los últimos de la fila, hay que hacer muchos cambios en la gestión del medio ambiente, desde la base hasta las esferas más altas".

Por su parte, la alcaldesa de San Justo, Montse Sastre, pidió ante los monarcas una mejor gestión forestal, que los medios de extinción estén bien coordinados y "no haya líos entre Comunidades, Gobierno y demás historias". Sobre el avance del fuego en el anejo de San Ciprián, uno de los cinco pueblos evacuados hasta ayer, explicó que día tras día la evolución es similar. "Todos los días estamos contentos por las mañanas y con las manos en la cabeza por las tardes" a causa de los cambios de viento, explicó, aunque horas más tarde se encontró con la feliz noticia del regreso de los vecinos de ese anejo de su municipio. Ante el panorama tan negativo que ha dejado el incendio, el alcalde de Porto, Francisco Blanco, quiso mostrar a los Reyes su "fuerza y resiliencia", como ha hecho su localidad al sobreponerse a la tragedia y celebrar el martes su habitual feria ganadera como muestra de recuperación.

Antes del encuentro con alcaldes de la zona, los Reyes de España coincidieron con un equipo de extinción de los medios autonómicos al que saludaron. Uno de ellos denegó el saludo al presidente autonómico que los acompañaba junto a la ministra de Igualdad y otro esquivó la mirada cuando Fernández Mañueco le dio un toque amistoso en el hombro. Una actitud de estos brigadistas que CCOO justificó por el enfado que tienen por su situación laboral y la gestión de los incendios.

Tras ello, los monarcas accedieron al interior de la casa del parque para hablar con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y con los alcaldes de la zona, con el de Galende, Miguel Ángel Martos, como anfitrión. Los responsables municipales y locales pudieron charlar durante casi una hora con los Reyes para transmitirles sus inquietudes. Luego, poco antes de las tres de la tarde, tras casi tres horas y media en Sanabria, los Reyes subieron de nuevo al helicóptero, para desde allí desplazarse a Las Médulas y observar desde lo alto las dimensiones del incendio forestal de Porto, que según los medios de extinción ha quemado ya unas 16.000 hectáreas forestales. Un destrozo medioambiental que bien justifica una visita real de apoyo a la población local.