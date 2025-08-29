Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 29 de septiembre

Oviedo

Link Festival 2025

Comienza el "Link Festival" en la Fábrica de Armas de Trubia, que hasta el próximo domingo ofrecerá actividades culturales de realidad virtual e instalaciones audiovisuales. Acceso gratuito hasta llenar aforo, con acceso por el portón ubicado al final de la calle Marcelino Fernández.

Atesora Oviedo: Ofil contigo en verano

El Patio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá esta tarde, a las 19.00 horas, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Oviedo bajo la dirección de Lucas Macías. Se interpretará un concierto para clarinete a cargo de Inés Allué y otras piezas de compositores como Carl M. von Weber o Robert Schumann. Entrada libre.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acogerá esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "The Avengers", una banda de punk muy destacada en Estados Unidos. Antes y después del concierto, la música continúa con "DJ Zulú". Acceso libre. Acceso libre.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abren sus puertas a las 11.30 horas y las cierran a las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 31 de agosto se puede visitar la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", un proyecto impulsado para difundirse en distintos lugares de Asturias. También podrá visitarse, hasta el 28 de septiembre, la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Escanciado simultáneo

A las 18.00 horas, en la playa de Poniente de Gijón, tendrá lugar el escanciado simultáneo de sidra con el que se intentará batir el récord alcanzado en 2022. Este evento se enmarca dentro de las actividades de la Fiesta de la sidra natural 2025, que finalizará el próximo 31 de agosto.

Concurso Hípico Gijón

El tradicional certamen de hípica vuelve al complejo deportivo Las Mestas y su actividad dura hasta el próximo domingo 31.

Fiesta de la Sidra Natural

A las 12.00 tendrá lugar el Concurso de sidra casera de Gijón, en el que el público podrá probar culinos de diferentes sidras. Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abre de 11.00 a 23.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes

Un autobús lanzadera saldrá hoy a las 11.30 horas de la Avenida José Manuel Palacio, con destino a Veranes. Se trata de una de las actividades divulgativas organizadas por el museo arqueológico de Gijón, para acercar su historia a la población. Al llegar, los participantes podrán disfrutar de una visita guiada al yacimiento. El precio de entrada es de 3 euros y el número de plazas está limitado a 40 personas.

Centro Maker

De 12.00 a 14.00 horas el edificio Cristasa acogerá hoy un taller formativo sobre fabricación digital. Los asistentes podrán aprender sobre las posibilidades que ofrece la maquinaria técnica utilizada por los profesionales. La asistencia es gratuita, con previa inscripción al correo del centro Maker. Además, el aforo está limitado a 12 personas.

Antiguo Instituto

Un año más vuelve el ciclo cinematográfico "Peor...¡Imposible!", una cita ya clásica del verano para los amantes del cine de fantasía, de terror y de culto. Hoy tendrá lugar a las 16.00 horas la proyección de "Y Dios dijo a Caín" (1970), seguida de "El testamento del Dr.Mabuse" (1962), y finalmente, a las 22.30 horas, se proyectará "La invasión de los zombies atómicos" (1980) tras la presentación de "Sueños febriles".

Jardín Botánico

Las noches mágicas vuelven a Gijón hasta el 31 de agosto, con un precio de 15€. Habrá dos pases: el primero, a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse la exposición de acuarelas "Horizontes", de Carmen Menchón. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Actividades de "Verano Joven"

De 10.00 a 14. 00 horas el Espacio Joven del edificio Fuero (calle Fernando Morán, 26) acoge actividades gratuitas dirigidas a adolescentes entre los 12 y 16 años. En el mismo espacio, de 12.00 a 13.30 horas, se celebra también para los jóvenes "Sonido Summer", una actividad enfocada a practicar inglés.

Paseos n’asturianu de CaleyAvilés

Los paseos, gratuitos y en asturiano, parten a las 19.00 horas del Ayuntamiento de Avilés . Es necesario inscribirse enviando, por ejemplo, un correo a estayallingua@aviles.es o llamando al 985 545 508.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición en la Sala Cómic de Avilés

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Avilés de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Barros, en Langreo

Barros, en Langreo, celebra desde hoy sus fiestas de la Purísima Concepción. A las 17.00 será el chupinazo, con pasacalles de gaita y tambor a continuación. A las 19.00 se celebra el pregón, con Adolfo Alperi, con actuación del grupo "L’Enguedeyu". A las 23.00, la primera verbena con la orquesta "Paréntesis" y el DJ "Vas Bailar".

Piñeres (Aller) celebra las fiestas de San Antonio

La localidad allerana de Piñeres celebra sus fiestas de San Antonio. Comienzan hoy a las 21.00 con el chupinazo y desde las 23.00 horas, baile con el grupo "Vibe" y DJ Lins.

Fiestas de San Mamés en Blimea

San Mamés, en el distrito de Blimea (San Martín del Rey Aurelio), celebra sus fiestas patronales. A las 18.30 horas será la carrera de cintas en carretillo; a las 19.30 horas, el pregón con David Martínez, de Riolapiedra; a las 21.00 horas comienza el concurso de tortillas; y a las 23.00, verbena con el dúo "Reflejos" y el grupo "Aroma".

Festejos de Bustillé, en Aller

La localidad de Bustillé, en Aller, celebra sus fiestas de San Mamés. A las 21.00 horas es el pregón de Antonio Vázquez, "Tonín el de Maruja". A continuación, espicha gratuita y a las 23.30 baile con DJ Trini. A las 3.00 será el baile de la escoba.

San Ginés, Rioseco en fiestas

Rioseco, Sobrescobio, celebra sus fiestas de San Ginés. A las 21.00 horas actuará "El taxista coplero", y desde las 23.00, el dúo "Emoción" y DJ Pana.

Fiestas del Carmen en El Pino (Aller)

El Pino, en el concejo de Aller, vive sus fiestas del Carmen. A las 17.00 horas hay partido de solteros contra casados y desde las 17.30 horas, juegos infantiles. A las 18.30 horas, chocolatada para todos y a las 23.30 horas, la verbena con el dúo "Sensación" y DJ Tavo8.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Santa Isabel en Lugones

Hoy a las 19.30 horas, chupinazo y pregón a cargo de Fran Fidalgo, excomponente de "Avalanch". La ruta de Santa Isabel empieza a las 20.00 horas y para poder participar es necesario inscribirse previamente a través de las redes sociales de la asociación de festejos. La primera verbena es a partir de las 23.00 horas, a cargo del Combo Dominicano y 3Pack DJ.

Fiestas en Peón (Villaviciosa)

Comienzan las fiestas con el chupinazo a las 20.00 horas y el reparto del bollo y vino a las 21.00 horas. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, Festi Prau 90’s: Fernandisco, DJ Pitu y DJ Dani Vieites.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Esculturas en madera en el Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) acoge hasta el 31 agosto la muestra "Paisaje en construcción. Agustín Serisuelo". Esta exposición fue el proyecto ganador de la XXXII Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica, patrocinada por EDP España. La muestra está formada por una serie de esculturas; cada obra, construida a partir de troncos de árboles, presenta por un lado una fragmentación geométrica donde se transfiere la imagen fotográfica y por otro la propia textura natural que evidencia el tiempo y origen del material. Agustín Serisuelo (Castellón, 1981), es un artista multidisciplinar que explora la imagen utilizando procesos escultóricos. Su trabajo se caracteriza por la impresión directa sobre materiales rígidos, como la madera, creando una conexión entre la imagen y el soporte físico. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine fórum en Nava de Llanes: "Días de radio"

Hoy a las 19.00 horas se proyecta, en la casa de la cultura del valle de San Jorge, la película "Días de radio" de Woody Allen.

Teatro "El mentiroso" en Llanes

La compañía MDM Producciones representa a las 19.30 y a las 22.00 horas en el Casino de Llanes la obra "El mentiroso". La entrada es gratuita.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La exposición de Guillermo González estará hasta el 31 de agosto en la Casa de la Cultura de Ribadesella. Las visitas son de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Occidente

Feria Campomar en Tapia

La Feria Campomar celebra hoy el Día de la Huerta. Por la mañana, desde las 11.00 hasta las 12.00 horas, hay visita guiada a una finca de arándanos ecológicos; de 11.00 a 13.00 horas, taller de conservas y cocina con frutas y verduras de la huerta. Cata de vinos de Cangas, de 13.00 a 14.00 horas. Ya por la tarde, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas, el taller infantil "realizamos nuestra maceta"; y a las 18.00 horas, entrega de premios del concurso de huertos Campomar. Degustación de requesón y cata de mieles a las 19.00 horas; y a las 22.00 horas, actuación musical del grupo "Cum laude".

Fiesta del Valle de San Agustín (Navia)

A las 13.00 horas se celebra la misa por San Agustín y, tras ella, la procesión y la sesión de vermú a cargo del grupo "D’Cano". Por la noche, a partir de las 23.00 horas verbena con "D’Cano" e "Ideas".

Fiesta de San Antonio en Belmonte de Miranda

A las 17.00 horas hay un concurso de disfraces. Lectura del pregón en el ayuntamiento a las 20.00 horas y a las 20.30 horas se sirve un pincheo amenizado por el grupo "Pájaros en la cabeza". A partir de las 23.00 horas, verbena con DJ Pepiox y DJ Nadal.

Fiestas de San Antolín en Talarén (Navia)

Hoy comienzan las fiestas en Talarén (Navia). A las 19.00 horas hinchables, juegos populares y pintacaras. Música ambiente con DJ Tori a las 21.00 horas y reparto del bollo a las 22.00. Verbena a las 23.00 horas con las orquestas "Acordes" y "Folixa".