Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga.

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga. / EP

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El naufragio en la costa de Mauritania este jueves de una embarcación que se dirigía a Canarias ya ha dejado 143 víctimas, convirtiéndose así en la mayor tragedia en la ruta canaria. El número de cadáveres recuperados por las autoridades ha ascendido a setenta. La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  2. Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
  3. Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
  4. Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
  5. Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
  6. Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
  7. Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
  8. Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Última hora sobre el testamento de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Es un aprieto"

Última hora sobre el testamento de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Es un aprieto"

Alejandra Rubio sorprende a todos con su última publicación en redes: "Sube la temperatura"

Alejandra Rubio sorprende a todos con su última publicación en redes: "Sube la temperatura"

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

VÍDEO: Este es el estado actual en el que se encuentra el incendio de Ibias

VÍDEO: Este es el estado actual en el que se encuentra el incendio de Ibias
Tracking Pixel Contents