Si te gusta la fotografía, éste es el lugar de Cantabria donde obtendrás unas instantáneas únicas
Algo a tener muy en cuenta
Cuando regresamos de vacaciones, lo único que nos queda es el recuerdo y, por supuesto, las fotografías. Pero es que si eres un aficionado a la fotografía, no puedes perderte este lugar de Cantabria donde lograr unas instantáneas únicas.
Y es que el paque nacional de los Picos de Europa ofrece escenarios espectaculares para la fotografía nocturna, tal y como cuentan desde el portal Cantabria Infinita. Esto es gracias a su altitud y a la escasa contaminación limínica, siendo "uno de los mejores lugares del norte peninsular para capturar cielos estrellados, la inmensidad de la montaña o incluso la cercanía de la luna".
De entre todos los puntos posibles, Cantabria Infinita recomienda la zona del hotel Áliva, a la que se puede acceder desde el teleférico de Fuente Dé o a pie desde Espinama.
Como recomendación, no olvides el trípode, la ropa de abrigo y planificar la salida teniendo en cuenta la fase lunar.
Solemos fijarnos en los enclaves más populares de Cantabria —como Potes, San Vicente de la Barquera o Santillana del Mar—, todos ellos preciosos y reconocidos, pero muy pocos han descubierto un diminuto rincón que merece ser explorado. Hablo de Bárcena Mayor, una joya menos conocida perfecta para una escapada matinal.
Este pequeño pueblo pertenece al municipio de Los Tojos y se encuentra a 495 metros de altitud, en el idílico valle del río Argoza. Con apenas 60 habitantes, Bárcena Mayor es el único núcleo de población del Parque Natural Saja-Besaya. Su arquitectura montañesa, prácticamente intacta desde la Edad Media, ofrece una auténtica experiencia en el tiempo.
En 1979 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, y en 2015 se unió a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, gracias a su entorno homogéneo y su excelente conservación. En los años 90, el pueblo fue remodelado para el turismo: se habilitó un aparcamiento en las afueras y su casco urbano se transformó en una zona peatonal, ideal para pasear.
Impulso
El impulso para esta arquitectura vertical vino con la llegada del maíz en el siglo XVII (tras su descubrimiento en América en 1492), pues su abundante cosecha permitió sentar las bases de la economía y la alimentación local.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)