Si te gusta la fotografía, éste es el lugar de Cantabria donde obtendrás unas instantáneas únicas

Cuando regresamos de vacaciones, lo único que nos queda es el recuerdo y, por supuesto, las fotografías. Pero es que si eres un aficionado a la fotografía, no puedes perderte este lugar de Cantabria donde lograr unas instantáneas únicas.

Y es que el paque nacional de los Picos de Europa ofrece escenarios espectaculares para la fotografía nocturna, tal y como cuentan desde el portal Cantabria Infinita. Esto es gracias a su altitud y a la escasa contaminación limínica, siendo "uno de los mejores lugares del norte peninsular para capturar cielos estrellados, la inmensidad de la montaña o incluso la cercanía de la luna".

De entre todos los puntos posibles, Cantabria Infinita recomienda la zona del hotel Áliva, a la que se puede acceder desde el teleférico de Fuente Dé o a pie desde Espinama.

Como recomendación, no olvides el trípode, la ropa de abrigo y planificar la salida teniendo en cuenta la fase lunar.

Solemos fijarnos en los enclaves más populares de Cantabria —como Potes, San Vicente de la Barquera o Santillana del Mar—, todos ellos preciosos y reconocidos, pero muy pocos han descubierto un diminuto rincón que merece ser explorado. Hablo de Bárcena Mayor, una joya menos conocida perfecta para una escapada matinal.

Este pequeño pueblo pertenece al municipio de Los Tojos y se encuentra a 495 metros de altitud, en el idílico valle del río Argoza. Con apenas 60 habitantes, Bárcena Mayor es el único núcleo de población del Parque Natural Saja-Besaya. Su arquitectura montañesa, prácticamente intacta desde la Edad Media, ofrece una auténtica experiencia en el tiempo.

En 1979 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, y en 2015 se unió a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, gracias a su entorno homogéneo y su excelente conservación. En los años 90, el pueblo fue remodelado para el turismo: se habilitó un aparcamiento en las afueras y su casco urbano se transformó en una zona peatonal, ideal para pasear.

Impulso

El impulso para esta arquitectura vertical vino con la llegada del maíz en el siglo XVII (tras su descubrimiento en América en 1492), pues su abundante cosecha permitió sentar las bases de la economía y la alimentación local.