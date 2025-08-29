Espectáculos
Ibiza litiga contra Nacho Cano por el uso comercial de su nombre en el nuevo espectáculo del artista
La denuncia del Consell de Ibiza no frena a Cano con su ‘Ibiza Paradise’. "No sabemos nada", dicen fuentes cercanas al artista sobre la impugnación del Consell
Guillermo Sáez
Nacho Cano no ha cambiado sus planes con ‘Ibiza Paradise’, el espectáculo dedicado a Ibiza que estrenará próximamente en Madrid, pese a la impugnación que el Consell insular ha elevado ante la Unión Europa por el uso de la palabra ‘Ibiza’ en el título.
"De momento no sabemos nada y Nacho no va a hablar de esto", explican a Diario de Ibiza fuentes cercanas al artista, que añaden que lo que saben sobre este tema es lo que han visto "en la prensa".
El Consell ha cursado este año un total de seis reclamaciones oficiales por la inclusión de ‘Ibiza’ en una marca comercial, cuatro ante las autoridades españolas y otras dos ante la justicia europea.
Estas dos últimas corresponden a ‘Ibiza Paradise’ e ‘Ibiza Paradise by Nacho Cano’, ambas registradas por el excomponente de ‘Mecano’ y que remiten al espectáculo que estrenará el próximo 12 de septiembre en los Cines Callao de la capital.
Se espera que el pronunciamiento de la justicia europea respecto a esta acción de nulidad solicitada por el Consell se produzca a mediados de septiembre, por lo que podría coincidir con la primera función de ‘Ibiza Paradise’.
Precedente en el Teatro Pereyra
Según se puede leer en la página web oficial del evento, este "espectáculo con cena en vivo, combina la magia del espectáculo en vivo con una experiencia sensorial única de aproximadamente dos horas de duración".
Concretamente, se trata de un show "inmersivo que fusiona gastronomía, arte, música en vivo y tecnología para rendir homenaje a la esencia de la cultura hippie" de Ibiza.
Esta descripción se asemeja en gran medida a lo que se vivió el año pasado en ‘Ibiza Hippie Heaven’, el espectáculo igualmente creado por Nacho Cano y que se representó durante toda la temporada del verano de 2024 en el Teatro Pereyra.
La batalla del Consell contra el uso comercial del nombre de la isla también está orientada hacia el mundo de la moda, ya que este año ha presentado cuatro reclamaciones diferentes contra empresas de este sector ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Sin embargo, la marca comercial ‘Ibiza Hippie Heaven’, que se registró en este mismo organismo en 2022, nunca ha sido impugnada por el Consell ni ninguna otra institución.
