10 de los 11 incendios declarados en España están controlados; sólo falta el de Fasgar

Se ve la luz al final del túnel de los incendios que han asolado España este verano, según explicó Virginia Barcones, directora de Protección Civil, en su última comparecencia pública. “Ya acariciamos acabar con los incendios. La situación es favorable y llena de esperanza y optimismo, pero no bajamos la guardia”, declaró.

Explicó que mejora el pronóstico en la zona de los grandes incendios (noroeste), pero empieza a preocupar, por el viento terral, el que se ha declarado en Almería. Quedan, a 29 de agosto, en España once incendios activos, nueve en de los cuales se encuentran en situación operativa 2, tres de ellos están estabilizados y diez de los once están controlados

Respecto al de Igüeña-Fasgar (Castilla y León), que es el que más preocupa, Barcones explicó que sigue activo. Los operativos desplegados continúan trabajando en su contención y en la defensa del municipio de Tremor de Arriba. “Las condiciones meteorológicas son más favorables, pero sigue activo en la parte sur y este. Aún quedan municipios confinados por precaución. El fuego sigue sin estar estabilizado y en eso se centrarán los esfuerzos”.

Preocupa Almería

En el incendio de Porto, que concierne a Zamora, León y Ourense, en la parte de Zamora se requirió un importante despliegue de medios aéreos y terrestres por las llamas avivadas y el fuego de subsuelo en la zona de San Ciprián. Pero la evolución es favorable por el aumento de la humedad y la bajada de temperatura, por lo que se ha procedido a realojar algunos pueblos que habían sido evacuados.

El último incendio en declararse ha sido el de Lubrín, Almería, que "aunque está en fase operativa 1, requiere toda la atención. Las fuertes rachas de viento lo han complicado y hacen que la administración esté atenta. Se espera estabilizar lo antes posible”, adelantó la directora.

Asturias y Castilla y León, por su parte, han solicitado la desmovilización de la UME en dos incendios forestales que ya no presentan frentes de llama activo ni puntos calientes. Ahora actúan en el incendio de Yeres, aunque está controlado.

Viento favorable

Según la directora de Protección Civil, la evolución de los incendios fue muy favorable en Galicia y en Asturias. "Solamente han trabajado los medios del Ministerio de Transición Ecológica en Igüeña, Porto, Berlanga del Bierzo (León) y Pereluela (Zamora)".

Para hoy se espera que baje la velocidad de las rachas de viento, que están dificultando las labores de extinción. En las zonas de León y Zamora, a pesar de que ha llovido, el peligro se va a mantener en nivel muy alto. Las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables en cuanto a humedad y temperatura en el noroeste, “pero complica los incendios en el incendio de Almería, debido al viento terral”, advirtió Barcones.

“Hay una esperanza de acabar pronto con esta terrible situación, pero las condiciones desfavorables se van ahora al sudeste peninsular, por lo que tenemos que seguir manteniendo la tensión, seguir todos en nuestras posiciones, para poder acabar con los incendios en una parte del país y ponernos con la otra”, declaró la directora, que adelantó que seguirá reuniendo diariamente al CECOD para informar sobre los incendios.

Las cifras

Sobre las cifras, Barcones dijo que 35.917 personas han sido ya evacuadas de sus domicilios, 226 de las cuales fueron nuevas evacuaciones que se produjeron ayer. La mayor parte en Castilla y León, con más de 22 mil personas, le sigue Galicia, Andalucía y Extremadura. El número de detenidos es de 56, 3 más que el día anterior y 142 investigados, 2 más que el día anterior. Ahora solamente quedan dos carreteras cortadas, ambas en Castilla y León, de las 295 que se han llegado a cortar durante toda la fase de incendios.

Por último, Barcones adelantó que hoy también acaba la ayuda que ha prestado la Unión Europea; los dos helicópteros Chinook de Países Bajos eran los últimos que quedaban, y mañana ya no estarán operativos en nuestro país, aprovechando para dar las gracias a todos los efectivos llegados de otros países para ayudar en las tareas de extinción del fuego.