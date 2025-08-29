Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La novena en honor a la Santina, desde mañana, en Covadonga

Oviedo

Bajo el lema "María, Reina de la Esperanza" la basílica de Covadonga acoge desde mañana sábado y hasta el 8 de septiembre la novena en honor a la Santina con misas diarias a las 18.00 horas. Los actos culminarán el 8 de septiembre, día de la Festividad de Nuestra Señora de Covadonga, con una misa solemne presidida por el arzbispo, Jesús Sanz Montes, a las 12.00 horas. Tras la misa diaria, se rezará el Santo Rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la Cueva, donde se cantará la Salve y el himno a la Virgen de Covadonga. Los actos serán retransmitidos a diario en directo a través del canal de YouTube del Santuario.

Cada día de la Novena, un sacerdote diferente presidirá la eucaristía, y en cada homilía versará sobre un tema distinto. Así, el programa de la Novena comienza mañana en torno al tema Madre de la Esperanza, por Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo emérito de Santander. El domingo, el Vicario Episcopal de Oviedo-Centro y párroco de la UP de Posada de Llanera, José Julio Velasco, hablará de la Esperanza de los que anuncian el Evangelio; y el 1 de septiembre, lunes, el párroco de Corvera, Constantino Bada, hablará de la Puerta de la esperanza.

El capellán del colegio de fomento Los Robles-Peñamayor, José Manuel Antuña, abordará la Esperanza en lo cotidiano; el 3 de septiembre el rector del Seminario Metropolitano de Oviedo hablará de la virgen María como Maestra de la Esperanza; y el 4 de septiembre, el Delegado episcopal de Familia y Vida y párroco de los Santos Apóstoles de Oviedo, José Luis Pascual, abordará el tema Esperanza de las familias.

Ya el 5 de septiembre será el turno de Esperanza en la oración, con Roberto Gutiérrez González, Prior de los Carmelitas y presidente de CONFER Asturias. El 6 de septiembre se abordará la Esperanza de los marginados, a cargo de Diego Macías Alonso, párroco in solidum moderador de la UP de Cangas de Onís, y el 7 de septiembre, el abad de Covadonga, David Cueto, hablará del Hogar de los que esperan.

