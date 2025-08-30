Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 30 de agosto

Oviedo

Link Festival

El Link Festival de Oviedo agitará la Fábrica de Armas de La Vega gracias a sus "experiencias culturales insólitas". La realidad extendida, mixta o virtual se harán un hueco en la ciudad de manera gratuita desde las 11.00 hasta las 14.00 horas, por la mañana, y de las 16.30 a las 22.30, por la tarde. El domingo será el último día.

Mercado Artesano y Ecológico: Oviedo, origen del Camino

La plaza Porlier acogerá una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico los días 30 y 31 de agosto. Esta vez se rendirá homenaje al Camino de Santiago, que comienza en Oviedo, con una experiencia que une cultura, juego, gastronomía y creación artesana. Entrada libre.

Folclore en la calle

Sábado de espectáculos musicales, con funciones mañana y tarde. Por la mañana, a partir de las 11.30 horas, el centro y el casco histórico de Oviedo se llenarán de música con la Bandina Tradicional Xácara y con la Agrupación folklórica Cultural La Inmaculada. Por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno para el grupo de baile "Nocéu", que seguirá la misma ruta. Acceso libre.

XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo

El teatro Filarmónica acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, una nueva audición teatral a cargo de la compañía "Teatro del Matadero". Se interpretará la obra cómica "Vitalicios", con una duración aproximada de 75 minutos. Las entradas tienen un precio de 6 euros por persona y podrán adquirirse en la taquilla del Filarmónica o en su página web.

Exposición "Poesía a Simple Vista"

El Centro Social Villa Magdalena acoge, hasta el 30 de agosto, la exposición "Poesía a Simple Vista", una propuesta cultural formada por 22 obras de fotografía y poesía impulsada por la agrupación Puentes Culturales. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Exposición filatélica: reyes de Asturias y Prerrománico

Un recorrido por la historia y el arte a través de tres colecciones únicas que nos transportan a los orígenes del Reino de Asturias: Colección Los Reyes de Asturias y Prerrománico Asturiano, Colección El Reino de Asturias, y Colección El Arte Románico y sus precedentes. De 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas en el centro de recepción e interpretación del Prerrománico asturiano, hasta el 24 de agosto. Entrada libre.

Piscinas municipales

Abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en el Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Gijón

Concurso Hípico

El tradicional certamen de hípica vuelve al Complejo Deportivo Las Mestas y se extenderá hasta el próximo domingo 31.

Fiesta de la Sidra Natural

A las 21.00 horas tendrán lugar los "cancios de chigre" en la plaza Mayor de Gijón. Hasta el 31 de agosto estará, en el entorno de los Jardines de la Reina, el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que abrirá de 11.00 a 23.00 horas.

Playa de L´Arbeyal

Desde las 10.00 horas, en la playa de L´Arbeyal, se celebrará la XXXI edición del Triatlón del Club Natación Santa Olaya. El recorrido está compuesto por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

Museo Villa Romana de Veranes

Un autobús lanzadera saldrá hoy a las 16.30 horas de la avenida José Manuel Palacio, con destino a Veranes. Se trata de una de las actividades organizadas por el museo para divulgar su labor. Al llegar, los participantes podrán disfrutar de un itinerario arqueológico dramatizado. La misma iniciativa tendrá lugar en la Campa Torres. Por otro lado, en el museo de Veranes también tendrá lugar la representación de "Tía Miseria" a las 19.30 horas. Se trata de una obra de teatro callejero que recupera los clásicos para un público de todas las edades.

Antiguo Instituto

Un año más vuelve el ciclo cinematográfico "Peor...¡Imposible!", una cita ya clásica del verano para los amantes del cine de fantasía, de terror y de culto. Hoy tendrá lugar a las 12.00 horas, una sesión sorpresa de Matiné. La programación de la tarde comenzará a las 16.00 horas con la proyección de "Veracidad. Las pirañas asesinas" (1979), seguida de "Horror" (1963), y una mesa redonda titulada "(In)visibles: el papel de la mujer en el cine". A continuación se exhibirá "La máscara de cera" (1997) y finalmente, a las 22.30 horas, se proyectará "Phenomena" (1985).

Centro de Monte Deva

El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva realizará un taller destinado a los niños de a partir de 6 años. El objetivo es la elaboración de marcapáginas decorativos utilizando flores secas y otros elementos naturales que se recogerán previamente en el monte. La actividad es gratuita y tiene un máximo de 15 plazas.

Jardín Botánico

Las noches mágicas vuelven a Gijón hasta el 31 de agosto, con un precio de 15€. Habrá dos pases: el primero, a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones" en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra mencionada. La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Ajedrez en la calle

A partir de las 16.00 horas se celebra el XVII Calledrez San Agustín y el XII Calledrez Junior "Memorial Emiliano Luengo", organizados por el Club Ajedrez Ensidesa, en la plaza de los Hermanos Orbón. La competición reunirá a más de 80 jugadores de toda Asturias.

Música tradicional asturiana

Nueva cita del programa Sones na Cai, que llenará de música tradicional asturiana las calles del centro con el grupo "Escontra l’Raigañu". La actuación será de 12.30 a 14.00 horas y recorrerá la plaza de España, calle La Fruta, San Bernardo, La Cámara, San Francisco, Galiana y parque del Carbayedo.

"A vista de bici" en El Pozón

Dentro del programa "Verano Joven", se celebra la última sesión de la actividad "A vista de bici", dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años. Será de 11.30 a 13.30 horas en el parque de El Pozón. Entrada libre y gratuita. Se recomienda llevar bicicleta propia y casco, aunque habrá dos bicicletas extra disponibles.

Concierto en la calle Palacio Valdés

El "Dúo Diapasón" ofrecerá un concierto dentro del ciclo El Veranín de ARTStreet. La actuación tendrá lugar en la calle Palacio Valdés (tramo del teatro), a las 13.30 horas. Entrada mediante taquilla inversa.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Exposición "Tiempo y paisaje" en el CMAE.

Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, "Tiempo y paisaje", que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Certamen del Quesu Casín

Campo de Caso celebra hoy la XXXV edición del tradicional Certamen del Quesu Casín. El famoso producto, que cuenta con el certificado DOP de Denominación de Origen Protegida, comenzará a catarse de manera popular a partir de las 13.30 horas. Antes, a las 13.00 horas, el "influencer rural" "Picotazos" leerá el pregón, y se entregará el "Casín d’Oru" a Vivi Poli, de Casa Zulima en Caleao.

Fiestas de Barros, en Langreo

Barros, en Langreo, celebra sus fiestas de la Purísima Concepción. A las 13.30 hay sesión vermú con la música de "Luisoul". A las 17.00 será el desfile de carrozas y a las 19.00, el encuentro de bandas de gaitas. Por la noche, desde las 23.00, la verbena contará con el grupo "Ideas" y el DJ "Vas bailar".

Piñeres (Aller) celebra las fiestas de San Antonio

La localidad allerana de Piñeres celebra sus fiestas de San Antonio. A las 13.00 haby sesión vermú con música de Silvia Joyanes. Durante la jornada se entregará el "bollu" a los socios. A las 17.00 llegan los juegos infantiles tradicionales y el concurso de tortillas. A las 18.00 se inicia el maratón de tute y parchís, y para las 22.00 queda el concierto de Sara Cangas.

"Tekilazo" esta noche en las fiestas de San Mamés, en San Martín

San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, celebra sus fiestas patronales. A las 17.00 da inicio la jira campestre, con la charanga "Élite" y juegos para niños y adultos, venta de postres caseros y premios. A las 23.00 se inicia la verbena, con las orquestas "Tekila" y "Costa Norte".

Festejos de Bustillé, en Aller

La localidad de Bustillé, en Aller, celebra sus fiestas de San Mamés. A mediodía se inicia la sesión vermú y a las 16.30, el maratón de tute y parchís. A las 23.30, el baile con la música de DJ Trini.

San Ginés, Rioseco en fiestas

Rioseco, Sobrescobio, celebra sus fiestas de San Ginés. A las 16.00 empieza el desfile de carrozas y a continuación, la jira en la plaza del Ayuntamiento, con juegos tradicionales. A las 23.00 el baile tendrá al "Dúo Sueños" y al DJ RVS.

Fiestas del Carmen en El Pino (Aller)

El Pino, en el concejo de Aller, vive sus fiestas del Carmen. A las 18.00 empieza el campeonato de tute y parchís. Por la noche, a las 23.30, la verbena con "Berto y su acordeón".

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición "Suspiros en la naturaleza III", con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre en el exterior de la pinacoteca langreana

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Fiesta Sacramental de Vioño, Gozón

Hoy se celebrará el día grande de las fiestas de la localidad gozoniega de Vioño, tras la verbena de ayer. A las 19.00 comenzarán las actividades con juegos infantiles, seguidos de una parrillada multitudinaria las 21.00. El colofón final lo pondrá la verbena, amenizada por Grupo Xanas a partir de las 23.00 horas, y los fuegos artificiales de las 23.30 horas.

Fiesta en Peón, Villaviciosa

Continúan las fiestas de Peón con una jornada marcada por el deporte. A las 17.00 horas se celebrará la tercera edición del "Trail Peón", que vendrá acompañado de su versión infantil a las 19.00 horas. Más tarde, los participantes podrán recargar energías en la Gran costillada a la estaca de las 22.00 horas y disfrutar de la música de la Orquesta Versus y DJ Pac, a partir de las 23.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Exposición en Noreña de fotoperiodismos

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición "Miraes", con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Oriente

Fiestas de San Ramón de Coviella (Cangas de Onís)

Hoy se celebra el segundo día de las fiestas de San Ramón en Coviella, con una verbena protagonizada por el grupo "Sal y Pimienta" y DJ Laria, a partir de las 23.00 horas. Antes, tendrán lugar el partido de fútbol de solteros contra casados, a las 18.00, y la parrillada popular, desde las 22.00 horas.

Fiesta de San Hilarión de Colunga

La jornada comenzará con el chupinazo, los juegos infantiles y el pintacaras a las 18.00 horas, para seguir con una gran costillada de cordero a la estaca a partir de las 21.00 horas. Por último, a partir de las 23.00 horas dará comienzo la verbena con al presencia del grupo "Nuevo Ritmo" y DJ Jakes.

Festejos del Segador de Puertas de Vidiago (Llanes)

Hoy se celebrarán las fiestas del Segador en Puertas de Vidiago, a partir de las 13.30 horas con la misa "en el palu". Por la noche la fiesta habrá una verbena a cargo del "Trío Saoco" y Dj Suárezz.

Fiestas de San Ramón en Garaña de Pría (Llanes)

Tras comenzar con las celebraciones la semana pasada, Groaña de Pría continua con las fiestas de San Ramón a partir de las 12.00 horas, con la Salida del Ramu. A las 12.30 horas se celebrará la misa en la capilla de San Ramón, y, acto seguido, la sesión vermú con la música de "Dúo K-Libre". Desde las 23.00, el mismo grupo compartirá verbena con "Paréntesis" para poner el broche final a las fiestas.

Espicha tradicional en Barro (Llanes)

En honor a las fiestas de San Roque, se celebra hoy en la localidad llanisca de Barro una espicha, a partir de las 18.30 horas, que contará con hinchables para los niños. La música de DJ Guille acompañará la comida.

Occidente

Vehículos clásicos en Navia

En la capital naviega se celebrará a lo largo de hoy la XIV Concentración de Vehículos Clásicos Villa de Navia. A las 14.00 horas se celebrará la salida en dirección al restaurante que acogerá la comida de hermandad, a cuyo final se realizará la entrega de premios. Después, a las 18.00 horas la comitiva saldrá en dirección a Puerto de vega para después regresar a Navia.

Romería en Cangas del Narcea

El Campo del Penón acogerá este sábado una romería que comenzará a partir de las 12.00 horas con la sesión vermú, calentamiento para la multitudinaria comida campestre de las 15.00 horas. El menú será a base de paella y cachopo casero.

"Noite celta" en Porcía (El Franco)

Llega a El Franco la 41ª edición de la "Noite celta de Porcía". El espectáculo comenzará a las 21.00 horas con la presencia de El Cabazo, Ca Beleño, Corquiéu, Rura (alba/Escocia) y La Güeriata Dj.

Fiestas de los Santos Mártires en A Roda, en Tapia

El pueblo tapiego de A Roda presenta hoy el día grande de sus fiestas de los Santos Mártires con una gran verbena que contará con dos orquestas de la talla del "Combo Dominicano" y "Grupo Beatriz". Además, por la mañana se celebrará la misa y la procesión a las 12.30 horas, seguidas de una sesión vermú con el grupo "Samba".