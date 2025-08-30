Llega al Teatro Pavón de Madrid la obra "La comedia sin título", con actores asturianos
"La comedia sin título", obra inacabada de Federico García Lorca, llega al Gran Teatro Pavón de Madrid del 3 al de 8 septiembre. La obra se estrenó en su día en el Teatro Campoamor de Oviedo con una ovación del público de más de siete minutos y ha estado de gira por España, recogiendo gran éxito de público y crítica. Está producida en Asturias con ayudas del Principado y con actores asturianos como el ovetense Miguelo García, Rebecca Arrosse o Ángel Héctor Sánchez, además de intérpretes como Juanma Díez Diego, César Lucendo, Valentín Paredes, Alberto Closas, Bárbara Caffarel, Antonio Ponce o Enrique Simón, entre otros. Un total de doce actores en escena. Partiendo del texto inacabado de Lorca, se crea una original dramaturgia aprovechando las últimas y documentadas investigaciones realizadas sobre su muerte. Si bien esta obra corrige algunos errores de investigaciones anteriores, destaca sobre todo por la fuerza de la dramaturgia y la minimalista puesta en escena, bajo la dirección de Emilio Ruiz.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)