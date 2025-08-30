Llega al Teatro Pavón de Madrid la obra "La comedia sin título", con actores asturianos

"La comedia sin título", obra inacabada de Federico García Lorca, llega al Gran Teatro Pavón de Madrid del 3 al de 8 septiembre. La obra se estrenó en su día en el Teatro Campoamor de Oviedo con una ovación del público de más de siete minutos y ha estado de gira por España, recogiendo gran éxito de público y crítica. Está producida en Asturias con ayudas del Principado y con actores asturianos como el ovetense Miguelo García, Rebecca Arrosse o Ángel Héctor Sánchez, además de intérpretes como Juanma Díez Diego, César Lucendo, Valentín Paredes, Alberto Closas, Bárbara Caffarel, Antonio Ponce o Enrique Simón, entre otros. Un total de doce actores en escena. Partiendo del texto inacabado de Lorca, se crea una original dramaturgia aprovechando las últimas y documentadas investigaciones realizadas sobre su muerte. Si bien esta obra corrige algunos errores de investigaciones anteriores, destaca sobre todo por la fuerza de la dramaturgia y la minimalista puesta en escena, bajo la dirección de Emilio Ruiz.