Este es el lugar de Cantabria en el que sacarás la postal más bonita
Si te encanta la fotografía, éste es tu sitio
¿Sabías que hay un lugar en Cantabria donde puedes sacar la postal más bonita? Apunta el dato si te encanta la fotografía, porque este es tu sitio.
Estamos hablando de la Costa Quebrada que, tal y como señalan desde el portal Cantabria Infinita, "muestra el diálogo eterno entre mar y roca".
La Costa Quebrada comienza en Santander y se extiende hasta Cuchía, siendo uno de los enclaves más impactantes del litoral cántabro para la fotografía de paisaje marítimo. Y es que, como cuentan, "esta franja costera está salpicada de formaciones rocosas únicas, acantilados vertiginosos y playas salvajes moldeadas por millones de años de erosión".
Urros
Aquí destacan los urros, así como los acantilados y playas como La Arnía o Covachos, lugares ideales a la hora de encontrar una imagen ideal para fotografiar en la costa. Destacan en Cantabria Infinita que el atardecer "suele ofrecer luces cálidad que contrastan de forma espectacular con el azul del mar y la fuerza de las rocas".
