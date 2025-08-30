Paseando entre viñedos, una experiencia alternativa en Galicia

El enoturismo cada vez está más de moda, por eso no puedes perderte una ruta paseando entre viñedos por Galicia.

Y es que, tal y como cuentan en el portal de turismo de Galicia "el vino es cultura y arte, fruto de una tradición milenaria". Es verdad, de hecho en Galicia hay cinco denominaciones de origen como son Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei.

Adéntrate en el fascinante mundo de los vinos gallegos mientras te sumerges en paisajes de viñedos situados en laderas escarpadas o junto al mar. Recorre bodegas innovadoras, tradicionales y de gran linaje familiar, y descubre cómo eran las vidas de los primeros habitantes de estas tierras, explorando los castros, las impresionantes fortalezas medievales y los enigmáticos monasterios.

Disfruta de rincones ocultos en las montañas, visita ciudades llenas de historia y pasea por pintorescas villas pesqueras.

El alojamiento en Galicia es tan variado como encantador, con pazos, casas rurales, hoteles boutique y balnearios que brindan una atención exquisita. Además, su oferta gastronómica se complementa con restaurantes que te deleitarán con lo mejor de la cocina gallega. Los vinos Albariño, Mencía, Godello, Treixadura y más de 20 variedades autóctonas se combinan perfectamente con los productos locales. En esta tierra de mariscos, pescados, carnes, quesos, panes, postres tradicionales y una rica selección de licores, te invitamos a disfrutar de experiencias enogastronómicas incomparables.

Rutas

El portal de turismo de Galicia te ofrece además, varias rutas de tres días para que disfrutes haciendo enoturismo. Como en Cambados, cuna del albariño; u otra de mar y vino en el Rosal, pasando por Oia, Guarda y Castro de Santa Tegra.