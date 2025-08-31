BALEARES
Rescatada una patera con 12 migrantes a media milla de la costa de Formentera
La embarcación se encontraba cerca de s' Estufador
Redacción Digital
El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Formentera han rescatado a 12 migrantes que navegaban en una patera a media milla de la costa de s' Estufador, en Formentera.
La embarcación ha sido localizada a las 8.40 horas de este domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas.
La útima patera que llegó a Formentera fue el pasado 19 de agosto. Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescataron a 24 migrantes en el mar al sur de la isla a medianoche.
En la tarde del viernes, la Guardia Civil rescató a 29 migrantes en Cabrera. Estas personas de origen subsahariano -22 hombres, seis mujeres y un menor- habían llegado a la isla tras el hundimiento de la patera en la que viajaban. Todos ellos presentaban claros síntomas de deshidratación y agotamiento y tuvieron que ser atendido en primera instancia por los efectivos del instituto armado. Las víctimas habían alcanzado a duras penas la costa mientras la embarcación se hundía.
Estos migrantes se toparon con las condiciones adversas del mar. Al alcanzar la costa, quedaron atrapados en una zona muy escarpada. Por este motivo su evacuación no era factible por tierra y la Guardia Civil tuvo que activar un dispositivo aéreo especializado.
Balance
En lo que va de ello, un total de 98 pateras han arribado a las Pitiusas con 1.652 migrantes. De estas, 16 embarcaciones llegaron a Ibiza, con 240 personas y 82, a Formentera, con 1.412 personas.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
- Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados