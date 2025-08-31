Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ahogamiento

Muere el catedrático de Economía Eugeni Aguiló en aguas de Cala Blava (Mallorca)

Las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por salvarle la vida. El exdecano de la Facultad de Económicas de la UIB se encontraba nadando en la zona

VÍDEO | Rescate de Eugeni Aguiló, que finalmente ha fallecido en aguas de Cala Blava

VÍDEO | Rescate de Eugeni Aguiló, que finalmente ha fallecido en aguas de Cala Blava

DM

Lorenzo Marina

Palma

El catedrático y exdecano de la Facultad de Económicas de la UIB Eugeni Aguiló ha fallecido este domingo cuando nadaba en el mar en Cala Blava, en el término municipal de Llucmajor (Mallorca). Tras ser sacado del agua, las asistencias sanitarias no han podido hacer nada por salvar su vida y han confirmado su fallecimiento.

El trágico incidente ha ocurrido sobre la una de la tarde en Cala Blava. Aguiló daba unas brazadas en el mar cuando se ha sentido indispuesto y ha sufrido síntomas de ahogamiento.

Al percatarse de lo ocurrido, los socorristas han acudido en su auxilio. También ha acertado a pasar por el lugar sa Milana, el helicóptero de Bombers de Mallorca. La aeronave ha permanecido unos minutos en el aire ante una playa repleta de público por si era necesaria su intervención y no ha llegado a actuar. Cuando las asistencias sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima, se ha marchado.

Levantamiento del cadáver

Hasta el lugar donde se ha producido la muerte del bañista se han desplazado las asistencias sanitarias del IB-Salut, agentes de la Policía Local de Llucmajor y efectivos de la Guardia Civil. Una vez que se ha confirmado la defunción han aguardado a que se trasladara el forense del juzgado de guardia al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver.

