Tres pueblos con encanto a menos de dos horas de Alicante para una escapada romántica este otoño
No hace falta viajar lejos para vivir un fin de semana romántico de película
Si buscas un plan de fin de semana sin avión, sin largas horas de carretera y con todo el romanticismo que mereces, aquí tienes tres destinos a menos de dos horas de Alicante que parecen sacados de una postal. Lugares llenos de magia donde perderse en pareja, brindar con un buen vino y desconectar del mundo.
Alcalá del Júcar, un cuento entre cuevas y castillo
A tan solo dos horas de Alicante, en la provincia de Albacete, se esconde uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas encaramadas a la montaña, su castillo vigilante y las famosas cuevas hacen de Alcalá del Júcar el lugar perfecto para pasear de la mano y dejarse sorprender. El río Júcar aporta ese toque bucólico que lo convierte en destino ideal, además de una rica gastronomía manchega que invita a alargar la sobremesa.
Moratalla, naturaleza y tradición en Murcia
Si lo tuyo es desconectar en plena naturaleza, Moratalla te conquistará. A caballo entre sierras y espacios naturales protegidos, este municipio murciano invita a recorrer su casco histórico y después perderse en rutas de senderismo, montar a caballo o simplemente disfrutar del silencio del campo. En menos de dos horas desde Alicante estarás en un destino que mezcla historia, aventura y relax.
Bocairent, un viaje al medievo en Valencia
Muy cerca de la provincia de Alicante, Bocairent es un pequeño tesoro medieval. Sus calles empedradas, su barrio antiguo y rincones únicos como la Cava de Sant Blai o las famosas Covetes dels Moros harán que tu escapada sea inolvidable. Una experiencia distinta, con historia, cultura y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.
Tip de viajero exprés: aunque sea un viaje corto, prepara tu maleta con cabeza. Si vas a hacer rutas de senderismo, no olvides zapatillas cómodas; si tu plan es más urbano, unas buenas fotos con fondo medieval están aseguradas.
En definitiva, tres destinos a tiro de piedra que demuestran que no hace falta volar muy lejos para vivir un fin de semana romántico de película.
