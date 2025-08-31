Tres pueblos con encanto a menos de dos horas de Alicante para una escapada romántica este otoño

Si buscas un plan de fin de semana sin avión, sin largas horas de carretera y con todo el romanticismo que mereces, aquí tienes tres destinos a menos de dos horas de Alicante que parecen sacados de una postal. Lugares llenos de magia donde perderse en pareja, brindar con un buen vino y desconectar del mundo.

Alcalá del Júcar, un cuento entre cuevas y castillo

A tan solo dos horas de Alicante, en la provincia de Albacete, se esconde uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas encaramadas a la montaña, su castillo vigilante y las famosas cuevas hacen de Alcalá del Júcar el lugar perfecto para pasear de la mano y dejarse sorprender. El río Júcar aporta ese toque bucólico que lo convierte en destino ideal, además de una rica gastronomía manchega que invita a alargar la sobremesa.

Moratalla, naturaleza y tradición en Murcia

Si lo tuyo es desconectar en plena naturaleza, Moratalla te conquistará. A caballo entre sierras y espacios naturales protegidos, este municipio murciano invita a recorrer su casco histórico y después perderse en rutas de senderismo, montar a caballo o simplemente disfrutar del silencio del campo. En menos de dos horas desde Alicante estarás en un destino que mezcla historia, aventura y relax.

Bocairent, un viaje al medievo en Valencia

Muy cerca de la provincia de Alicante, Bocairent es un pequeño tesoro medieval. Sus calles empedradas, su barrio antiguo y rincones únicos como la Cava de Sant Blai o las famosas Covetes dels Moros harán que tu escapada sea inolvidable. Una experiencia distinta, con historia, cultura y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Tip de viajero exprés: aunque sea un viaje corto, prepara tu maleta con cabeza. Si vas a hacer rutas de senderismo, no olvides zapatillas cómodas; si tu plan es más urbano, unas buenas fotos con fondo medieval están aseguradas.

En definitiva, tres destinos a tiro de piedra que demuestran que no hace falta volar muy lejos para vivir un fin de semana romántico de película.