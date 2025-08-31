Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los incendios en España, en directo | Castilla y León amanece con ocho incendios activos: seis en nivel 1 y dos en nivel 0

Transición Ecológica ha estimado en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Los Reyes visitaron este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

Mejora el incendio de Fasgar, en León

Mejora el incendio de Fasgar, en León / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin. Este domingo, después de tres semanas, Castilla y León amanece con menos fuegos activos y con un descenso de sus gravedad: seis de ellos mantienen el nivel 1 de gravedad, después de descender ayer a mediodía el único que quedaba en nivel 2, el de Fasgar (León), y otros dos siguen en nivel 0

 Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Etapa 9 de la Vuelta a España 2025, en directo

Tres pueblos con encanto a menos de dos horas de Alicante para una escapada romántica este otoño

Polémica en redes sociales con dos turistas andaluces que se mofan de la playa asturiana de Gulpiyuri: "Eso es una charca, un escupitajo, una porquería"

El conmovedor relato de un conocido actor de "Física o Química" tras salir del infierno de las drogas: "Si tienes fuerza y esperanza, se puede"

Feijóo plantea que los agricultores puedan obtener ingresos y rentabilidad por luchar contra el cambio climático

La Guardia Civil captura al narco italiano Massimiliano de Vecchio.mp4

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de agosto

