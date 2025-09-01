Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 1 de septiembre

Oviedo

Fiestas de Teatinos

Comienzan las fiestas del barrio de Teatinos, con una exhibición, a partir de las 12.00 horas, de vehículos y materiales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Por la tarde, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo ofrecerá un concierto con melodías emblemáticas de la región. Entre las 17.00 y las 20.00 horas, reparto del bollos preñaos para socios y socias con su botella de vino, que tendrá lugar en la Avenida Reyes Católicos.

Concierto en Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes ofrece esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de "Gondhawa", una banda francesa que fusiona el rock con estilos diversos. Antes y después del concierto, la música continúa con "DJ Cocoloco". Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Escuela de Comercio

Comienza la cuarta edición de la "Muestra de Cine Lésbico de Asturias", con la proyección de "Disobeidence" (2017), a las 18.00 horas. Se trata de una iniciativa para dar a conocer una realidad "cinematográfica y literaria, ocultada durante siglos". La muestra se prolongará hasta el 5 de septiembre.

Galería Llamazares

La exposición 20 años. "Somos Arte" se podrá visitar hasta el 23 de agosto. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Semana de la Tapa

Organizada por UCAYC con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, participan 26 establecimientos. Las tapas tienen precio variable según el local.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Fiestas de Barros, en Langreo

Barros, en Langreo, celebra sus fiestas de la Purísima Concepción. A las 11.00 hay misa en honor de los socios fallecidos y a continuación el concurso de baile regional "Pozaricando". A las 12.30 será la danza prima, a las 13.30 la sesión vermú con la música de Daniel Meré y luego, comida popular, con fabada asturiana. A las 17.00 se inicia el reparto del "bollu" y a las 18.00 comienza la jira, en al carpa de la fiesta. A las 22.30 tendrá lugar la verbena, con "La última Legión" y el DJ "Vas Bailar".

Fiestas de San Mamés en San Martín

San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, pone punto y final a la celebración de sus fiestas. A las 18.30 habrá campeonato de tute y parchís.

Juegos infantiles en Turón

Prosigue el programa de juegos infantiles "Marchando" que organiza el Ayuntamiento de Mieres. De 17.00 a 19.00 los niños de 5 a 16 años podrán participar en las actividades, que se celebrará en el parque de La Veguina de Turón.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica "Embarca", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Centro

Jira de Incós en Cabranes

A partir de las 18.00 horas de la tarde comenzarán las fiestas de Incós, en la localidad cabraniega de Torazo. A esa hora se celebrará el XXXVIII cross popular "Subida al Picu Incós", mientras que a las 20.00 horas, cuando haya acabado la competición, empezara la "Monumental Jira", amenizada por las orquestas "Cayenna" y "Grupo D’Cano". Como colofón final, a las 00.30 horas se celebrará un espectaculo técnico en el prau de la fiesta.

Fiesta Mayor de Peón, Villaviciosa

Peón encara el penúltimo día de sus fiestas con el campeonato de sidra casera que se disputarán los vecinos de Peón, Arroes y Candamal a partir de las 18.00 horas. Antes, a las 13.00 horas una sesión vermut abrirá la jornada festiva. Por la noche, a las 21.00 horas, los presentes podrán disfrutar de la "Gran merienda campestre", y a medianoche, de fuegos artificiales acompañados de la música de la orquesta "La Resistencia" y DJ Dani Vieites.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Fiestas de San Antolín en Naves, Llanes

Hoy comienzan las fiestas de San Antolín en Naves de Llanes, con la plantación típica de la hoguera, carrera de burros, juegos infantiles y reparto de bollo, todo a la vez, a partir de las 19.00 horas. Más tarde, a las 22.30 horas empezará la primera noche de música de las celebraciones con una verbena en la Plaza de la Bolera amenizada por el grupo "Los Buscavidas" y "Macrodisco Impacto".

Jornadas infantiles en las Fiestas de la Guía de Llanes

Esta tarde siguen las celebraciones de Nuestra Señora Virgen de Guía en Llanes con juegos variados , hinchables e incluso un simulador de rally, para el disfrute de los más pequeños. El evento tendrá lugar en la calle Marqués de Canillejas a partir de las 17.00 horas. Más tarde, gran chocolatada, cortesía de Heladería Revuelta.

Mercado callejero en Infiesto

En el entorno de la plaza del mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega también acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.