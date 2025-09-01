Guerra Israel
El diputado valenciano en la Flotilla por Gaza: "Esta misión es un triunfo de la sociedad civil"
Juan Bordera, embarcado en una de las naves rumbo a la Franja, no teme ser interceptado por Israel, "el no hacer nada sería lo que debería darnos miedo"
Rafel Montaner
El diputado de Compromís en la Generalitat Valenciana, Juan Bordera, es uno de los parlamentarios embarcados en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. En declaraciones a Levante-EMV tras zarpar ayer del Moll de la Fusta de Barcelona con el apoyo de miles de personas, Bordera expresó que para el está expedición "son dos cosas a la vez: el fracaso de unos gobiernos que han sido muy cómplices, que han sido muy cobardes, pero también un triunfo de la sociedad civil organizada, un triunfo de la humanidad, porque esto es una lucha que está siendo internacional".
"Somos 44 países"
"Somos 44 países los que estamos ya embarcándonos y va a haber barcos que se van a sumar en Italia, en Túnez y en algún otro sitio más. Y esto demuestra que si los pueblos se organizan hay posibilidades. Es decir, nosotros no sabemos si vamos a conseguir llegar a Gaza. Sabemos que es difícil y que el riesgo de que nos intercepten es muy alto. Pero aún así no tenemos miedo porque sabemos que el no hacer nada sería lo que debería darnos miedo", añadió.
En este sentido, la activista sueca Greta Thunberg, que ya participó en la Flotilla que fue interceptada el pasado junio por Israel frente a las costas de Gaza, es una de las voces internacionales que se han embarcado en esta nueva misión.
"Un punto de inflexión"
Bordera añadió que "si no hacemos algo para detener esta masacre televisada en directo, el riesgo de que este tipo de situaciones se vayan dando recurrentemente en más países es muy elevado". En su opinión, esta flotilla "es el punto de inflexión hacia una humanidad que no permite que se mate de hambre a niños, mientras además lo vemos todos en directo, o hacia un mundo que cede ante los acosadores y los superpoderosos".
