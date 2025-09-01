Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Global Sumud Flotilla

Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza.

Zarpa de Barcelona la Global Sumud Flotilla en la mayor misión internacional de solidaridad con Gaza. / Jordi Otix

Redacción

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas.

Los responsables de la expedición humanitaria -donde viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- decidieron desviarse por la previsión de tormentas y una fuerte tramontana en el mar.

Fuentes de ERC, que tienen al concejal Jordi Corona como capitán de una de las embarcaciones, han explicado que la Global Sumud Flotilla tiene previsto realizar una reunión este lunes por la mañana para estudiar la posibilidad de volver a zarpar hacia Gaza a primera hora de la tarde.

TEMAS

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
  3. Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
  4. Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
  5. Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
  6. Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
  7. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  8. ¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería

La supuesta nave extraterrestre está “sorprendentemente” activa

La supuesta nave extraterrestre está “sorprendentemente” activa

Sorpresa en Supervivientes: este es el concursante que nadie esperaba y que se ha colado en el casting definitivo

Sorpresa en Supervivientes: este es el concursante que nadie esperaba y que se ha colado en el casting definitivo

Mitos y realidades sobre el cáncer cervicouterino: lo que toda mujer debe saber

Mitos y realidades sobre el cáncer cervicouterino: lo que toda mujer debe saber

‘Cibeles’: la canción de Sergio Ramos que incendia las redes con pullas a Florentino y una oleada de memes

‘Cibeles’: la canción de Sergio Ramos que incendia las redes con pullas a Florentino y una oleada de memes

Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP para rearmarse en su oposición al Gobierno

Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP para rearmarse en su oposición al Gobierno

El Ibex 35 inaugura septiembre al alza: sube un 0,14% en la apertura y busca de nuevo los 15.000 puntos

El Ibex 35 inaugura septiembre al alza: sube un 0,14% en la apertura y busca de nuevo los 15.000 puntos

La nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata en Italia

La nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata en Italia

Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático

Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático
Tracking Pixel Contents