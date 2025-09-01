La ruta en Cantabria que parece sacada de la película El Señor de los Anillos

Desde el pueblo de Borleña comienza un paseo fácil y accesible que invita a disfrutar de un entorno natural único. A lo largo del recorrido se pueden descubrir dos hábitats muy especiales, reconocidos por la Unión Europea dentro de la Directiva Hábitats y que fueron clave para dar forma a la Red Natura 2000, una red que protege los espacios naturales más valiosos de Europa.

La ruta comienza en el aparcamiento del Parque de Borleña, un lugar ideal para dejar el coche y empezar a caminar sin prisas. Desde aquí, un pequeño túnel nos lleva bajo la carretera acompañados por el murmullo del arroyo La Llana. El paseo continúa por las tranquilas calles de Borleña, pasando junto al restaurante y hotel del pueblo, hasta llegar a un encantador puente de piedra que conduce a la bolera. Un poco más adelante aparecen un antiguo pilón y un lavadero restaurado, que nos recuerdan cómo era la vida cotidiana de generaciones pasadas en el valle del Pas.

Muy cerca nos espera el frescor del bosque de ribera, un auténtico túnel verde en el que los árboles se cierran sobre el cauce del arroyo. En verano, la sombra es un regalo, y en otoño, los colores dorados tiñen todo el paisaje, creando una atmósfera mágica.

El gran tesoro de esta ruta es la cascada del Churrón de Borleña. Tras un agradable paseo, el sonido del agua anuncia su presencia. Al llegar, el espectáculo sorprende: un salto de agua que se descuelga en medio de un entorno natural único, donde el agua y la roca han ido modelando formas caprichosas durante siglos. Es un rincón fácil de alcanzar, pero con la fuerza y la belleza de un paraje escondido.

El agua que da vida al Churrón sigue un viaje sorprendente. Primero se filtra bajo tierra, recorriendo galerías ocultas hasta volver a salir a la superficie en forma de cascada. Al caer, se mezcla con el aire y con la vegetación que crece en sus paredes, sobre todo los musgos, y, poco a poco, va creando una roca muy especial, ligera y porosa, llamada toba. Durante siglos, esta piedra fue utilizada por los habitantes de la zona para levantar diferentes construcciones.

A lo largo del sendero también descubriremos otros testimonios del pasado, como un gran hoyo en el suelo, claramente visible a la izquierda del camino. Se trata de una antigua carbonera, un lugar donde, mediante fuegos controlados, se transformaba la madera en carbón vegetal, un recurso muy valioso en la vida cotidiana de antaño.

Otras rutas con cascada pero en León

Salto del Pelgo

Sin duda, la cascada de Salto del Pelgo es uno de los sitios más impresinanantes de Ponferrada. Con 16 metros de altura y situada en Toral de los Vados, cuenta con un entorno de gran belleza, rodeada de muchísima vegetación. La impresionante altura de la cascada principal crea un espectáculo visual que no te puedes perder, y un sonido relajante que te transportará a otro mundo.

Más allá de su natural belleza, el Salto del Pelgo tiene una historia detrás relacionada con la antigua central eléctrica, pues se construyó con el propósito de aprovechar el potencial energético de la central hidroeléctrica El Plego. Fue creada como parte de la infraestructura necesaria para aprovechar el flujo de agua y generar energía en la central hidroeléctrica.

El entorno que rodea la cascada es de gran riqueza y diversidad. Se pueden encontrar varias especies de flora y fauna en los aledaños, convirtiendo el lugar en el perfecto para los amantes de la naturaleza. E incluso si eres aficionado de los deportes acuáticos, es el sitio ideal. Muchos visitantes aprovechan el caudaloso río para practicar deportes como el piragüismo o rafting y así disfrutar de una emocionante aventura en medio de un entorno natural privilegiado.

La ruta más recomendable para llegar al Salto del Pelgo es la que va por la playa fluvial de Toral de los Vados, de alrededor de 5 kilómetros ida y vuelta. De esta forma, podrás seguir el sendero que continúa por el curso del río durante todo el recorrido.

Cola de Caballo de Nocedo

La ruta hacia esta pequeña maravilla natural, situada en la provincia de León, es perfecta para una salida tranquila y familiar. El recorrido comienza en un pequeño aparcamiento junto a la carretera, desde donde parte un sendero acondicionado con pasarelas metálicas y puentes. Nada más empezar, se siente el frescor del Arroyo de Valdecésar, que discurre entre paredes de roca y un bosque de ribera con abundante vegetación, lo que le da un aire mágico y umbrío, especialmente en primavera y verano.

El camino, de apenas 200 a 400 metros hasta la cascada, está perfectamente adaptado con barandillas y plataformas, lo que lo convierte en un itinerario muy seguro incluso para familias con niños o personas con poca experiencia senderista. A medida que avanzas, el sendero se va estrechando y encajonando entre paredes calizas, mientras el murmullo del agua se intensifica. En días húmedos, la roca rezuma agua y el suelo puede estar resbaladizo, por lo que se recomienda calzado cómodo con buena suela.

El tramo final es el más espectacular: una pasarela se adentra en la grieta de la montaña hasta situarte justo frente a la cascada. El salto de agua, de unos cuatro metros, no es muy alto, pero el entorno cerrado y la fuerza con que cae crean un ambiente sobrecogedor. Desde la plataforma se puede contemplar de cerca cómo el agua se abre paso entre las rocas, formando espuma y llenando el lugar de frescor. La experiencia completa apenas dura 15-20 minutos, pero la belleza del enclave hace que muchos visitantes se queden un buen rato disfrutando del sonido del agua y del paisaje.