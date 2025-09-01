Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INMOBILIARIO

Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir

Una empresa de gestión de activos inmobiliarios saca a la venta una promoción por 2,17 millones de euros al lado de Lerma que se quedó sin terminar

Vista de la urbanización fantasma que ha salido a la venta en las inmediaciones de Burgos.

Vista de la urbanización fantasma que ha salido a la venta en las inmediaciones de Burgos. / EL PERIÓDICO

Roberto Bécares

Madrid

Hipoges, una empresa de gestión y optimización de carteras de activos financieros e inmobiliarios, ha sacado a la venta un activo sorprendente, una urbanización fantasma, por 2,17 millones de euros. Se trata de un desarrollo de 176 chalés adosados a medio construir muy cerca de Lerma, en Burgos.

La promoción nunca llegó a acabarse -se estima un porcentaje de ejecución de un 57,25 %- y desde la inmobiliaria consideran que es "una inmejorable oportunidad de inversión" ya que el hecho de que no se acabara de construir es una circunstancia que "ha sido especialmente tenida en cuenta en la fijación del precio", tal y como reza el anuncio de Fotocasa. En total, cada chalés saldría a poco más de 12.000 euros.

De la inmobiliaria señalan que se trata de una promoción ubicada "en zona residencial en expansión con predominio de viviendas unifamiliares en un entorno rural tranquilo".

Concretamente, está situada junto a la carretera BU-904 que la comunica con el núcleo urbano de Lerma, a tan sólo 2,6 km, donde se puede "disfrutar y disponer de servicios y equipamientos como comercios, parques, hoteles, restaurantes, centro de salud, puestos de policía y bomberos, colegios, centros e instalaciones deportivas, etc".

Vista de uno de los 176 chalés a medio construir que han salido a la venta muy cerca de Lerma.

Vista de uno de los 176 chalés a medio construir que han salido a la venta muy cerca de Lerma. / EL PERIÓDICO

Los chalés son de una planta sobre rasante y tienen diferentes distribuciones, superficies y orientaciones, aunque predominan las viviendas con tres habitaciones y dos baños.

Quien apueste por esta promoción a desarrollar podrá "disfrutar de un entorno tranquilo y natural, pero sin renunciar a todos los servicios, equipamientos y atractivos necesarios para una gran calidad de vida". En total, la parcela donde está el desarrollo ocupa una extensión de 18246 metros cuadrados.

Curiosamente no se trata de la única urbanización fantasma que existe en Burgos. En Buniel, una pequeña localidad en el alfoz de la capital, se encuentra la promoción abandonada más grande de España, concretamente 350 casas a medio hacer desde 2008 cuando quebrara la constructora Martinsa-Fadesa. La zona donde se encuentra se ha convertido en un foco de inseguridad e insalubridad.

