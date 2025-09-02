Agenda: qué hacer en Asturias hoy 2 de septiembre de 2025

Oviedo

Centro Asturiano. El Centro Asturiano de Oviedo inicia sus fiestas sociales de Nuestra Señora de Covadonga que se celebran hasta el 8 de septiembre con un amplio programa de actividades en el club de campo del Naranco. A las 16.00 horas se inaugura el parque de juegos y el tren de la bruja. También comenzará el mercadillo de las celebraciones y a las 17.00 horas se inaugura la caseta de vino de Denominación de Origen de León. A las 17.30 horas habrá un taller de Stop Motion y a las 19.30 horas está prevista la inauguración de la 46ª Miniolimpiada del club junto al monumento «Amor al Deporte». A las 20.00 horas, el salón de actos acoge el pregón, a cargo del pediatra Santiago Jiménez Treviño, y se inaugurarán dos exposiciones: una de fotografía de Valentín Fernández y una de pintura protagonizada por José Antonio Cullín bajo el título «Soñar en color».

Teatro. El teatro de Pumarín acoge a las 20.00 horas la representación de la obra «De Dolores a Lola», a cargo de la compañía «Selena Teatro». Se trata de una comedia de 75 minutos de duración. Entradas a seis euros en taquilla.

Concierto en Kuivi Almacenes. El espacio cultural Kuivi Almacenes ofrece esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de Eli Lib, una cantante y compositora argentina, artista pop, indie con un componente de folclore también. Entrada libre.

Charla sobre el suicidio. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza de Asturias organiza la charla: «El suicidio como fenómeno humano: comprender para prevenir». La charla, impartida por el psicólogo Juan García Haro, tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede del Teléfono de la Esperanza de Asturias (Avda. de Bruselas, 4, Oviedo). La asistencia es gratuita y la entrada se realizará hasta completar aforo. Entrada libre.

Muestra Día de América. Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Escuela de Comercio. Continúa la cuarta edición de la «Muestra de Cine Lésbico de Asturias», con la proyección de «Maidens in uniform» (1931), a las 18.00 horas, y de «Arqueología del deseo lésbico» (2024). Se trata de una iniciativa para dar a conocer una realidad «cinematográfica y literaria, ocultada durante siglos». La muestra se prolongará hasta el 5 de septiembre. Además, a las 19.00 horas, será la mesa redonda «Aspectos socioambientales Colombia - Asturies. Problemas comunes, realidades distintas», organizada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Las visitas guiadas a la exposición temporal y permanente de obras del pintor tendrá lugar a las 18.00 horas. Es una actividad gratuita hasta completarse las 25 plazas disponibles. Además, los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 1 de julio está abierta la exposición «Esculturas», de Samuel Salcedo, en la Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Puede disfrutarse de la exposición «Illustrious II», de Daniel Sueiras, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 11 de enero. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Espacio Líquido. El horario de la galería Espacio Líquido es de martes a sábado, de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.

Hotel Abba. Hasta el 10 de enero se podrá ver la exposición «Femenina y plural», de María Antonia G. Conde.

Avilés y comarca

Semana de la Tapa. En la vigésima edición de este festival gastronómico organizada por UCAYC con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, participan 26 establecimientos. Las tapas tienen precio variable según el local.

Paseos por la ría de Avilés. Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y unrecepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura. La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer. El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula.Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición «Tiempo y paisaje» en el CMAE. Hasta el 31 de agosto puede visitarse en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, «Tiempo y paisaje», que es un recorrido por el territorio como parte consustancial a la identidad asturiana. Une bajo un mismo techo la visión sobre el paisaje asturiano de ocho fotógrafas y fotógrafos con un doble objetivo: por un lado, mostrar ejemplos de la relación entre sociedad y territorio; y por otro, facilitar el diálogo intergeneracional mediante la participación de figuras consolidadas con talentos emergentes. Hay fotos de Ana Muller, José Ramón Cuervo-Arango, José Ferrero, Beatriz Fernández Alameda, Enrique Ros Wagener, Cristina López-Dóriga Juanes, Teresa Suarez y Nicolás Cancio. Se podrá visitar los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Charla sobre los oficios en la Semana de Langreanos en el Mundo. Hoy comienza la semana de los XVII Encuentros de Langreanos en el Mundo. A las 19.30, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama, se podrá asistir a la charla «De los oficios medievales a los gemelos digitales. Salvar Notre Dame de París», que impartirá María del Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.

Fiestas de Barros, en Langreo. Barros, en Langreo, cierra hoy sus fiestas de la Purísima Concepción. Lo hará con la celebración de los juegos infantiles, desde las 17.00, en el entorno del parque. A los participantes se les entregará un detalle.

Juegos infantiles en Figaredo. Prosigue el programa de juegos infantiles «Marchando» que organiza el Ayuntamiento de Mieres. De 17.00 a 19.00 los niños de 5 a 16 años podrán participar en las actividades, que se celebrarán en el parque Tartiere, en Figaredol. En caso de lluvia serán en el patio del colegio Las Vegas.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana. El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo. El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición «Laponia, una tierra mágica», de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño. La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre). El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Teatro en Lugones. La compañía gijonesa «Elektra Fiktion»_representa hoy, en el Centro Polivalente Integrdo de Lugones, la obra «El bosque en llamas». Se trata, según informa el área de Cultura del Ayuntamiento de Siero, de «una fábula ecológica que nos recuerda la urgencia de proteger nuestros bosques y a las criaturas que los habitan». La representación comenzará a las 18.00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo, y las invitaciones pueden retirarse en la taquilla desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Exposición de grabados en Posada de Llanes. El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano «Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias», destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Exposición «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes». La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Espicha por la fiesta de la Guía en Llanes. A las 20:30 horas quedará abierto en la Plaza de Las Barqueras quedará abierto el Bar de la Comisión, donde se podrán degustar productos típicos, y asistir a los ensayos generales de los bailes regionales que se realizarán el 8 de septiembre, según explica la organización. En el transcurso de la espicha dará comienzo el X Concurso de tortillas Virgen de Guía. La información sobre las inscripciones y las bases puede obtenerse en la caseta del Bando. A continuación, actuaciones musicales a cargo de la Bandina del Llacín y Disco Cardeo.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Occidente

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica «Horizontes», de David Mancebo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.