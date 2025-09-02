Ángeles Caso vuelve a la televisión para presentar una serie documental en la TPA
La periodista y escritora gijonesa Ángeles Caso volverá el año que viene a la televisión para presentar "Asturies, el pasado que somos", una docuserie de cinco capítulos, guionizada por ella misma, en la que se analiza el pasado de la región a través de su importante legado arqueológico. Los cinco episodios de la serie, de una duración aproximada de 5o minutos, serán emitidos en la televisión autonómica (RTPA) el año que viene.
La nueva docuserie se presentó ayer en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), un evento que se celebra anualmente en la ciudad para presentar las novedades del sector televisivo español. El enfoque de "Asturies, el pasado que somos" permite contar historias "de la gente común" con el hilo conductor de la arqueología, dibujar "su organización social y sus formas de vida". Ángeles Caso, en compañía de voces expertas en la materia, "vivirá la aventura de contar elpasado prehistórico de Asturias con rigor, cercanía y pasión".
Ángeles Caso comenzó su carrera televisiva en Panorama Regional, presento el telediario de TVE durante 1985 y 1986 y también el programa "La Tarde". n
