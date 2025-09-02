Detenido un joven en Santa Cruz de Tenerife tras estrangular y amenazar con un machete a su madre

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, intervinieron en la noche del pasado domingo en un grave episodio de violencia en el ámbito familiar ocurrido en un domicilio cuando un joven amenazó a su madre con un machete.

La actuación se inició tras recibirse un aviso de que una mujer estaba siendo agredida por su hijo.

A la llegada de los agentes, la vivienda se encontraba aparentemente vacía pero en ese momento apareció el agresor, quien colaboró en un primer instante mostrando que en el interior no había nadie.

Minutos después, se presentó la víctima, la madre del detenido, quien relató lo sucedido, recoge una nota de la Policía Local.

Según explicó, momentos antes su hijo había irrumpido en la vivienda y, tras una discusión, la retuvo por la fuerza, llegando a estrangularla con sus brazos hasta dejarla semiinconsciente e impidiéndole abandonar el domicilio.

Posteriormente, el agresor abandonó el lugar, regresando poco después armado con un machete con el que la amenazó.

La víctima consiguió tranquilizarlo y, aprovechando la excusa de salir a fumar, logró refugiarse en la casa de un vecino desde donde se alertó a la Policía.

Gracias a la rápida respuesta de ambos cuerpos policiales, se logró controlar la situación y proceder a la detención del individuo.

En el operativo se incautaron varios objetos peligrosos, entre ellos un machete, cuchillos y otros utensilios con los que podía causar graves daños.

De hecho, los agentes descubrieron el machete debajo de un coche, pues el detenido lo había escondido en ese lugar para evitar ser requisado.

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, destacó la importancia de la coordinación policial en este tipo de intervenciones, asegurando que "la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional fue clave para evitar un desenlace mucho más grave".

En esa línea dijo que el "compromiso" del consistorio es "seguir trabajando unidos para garantizar la seguridad de todos los vecinos y actuar con rapidez en los casos de violencia familiar".