De los Acantilados del Infierno al Monsacro: cuatro rutas (sencillas) con las que disfrutar del otoño en Asturias

El otoño transforma Asturias en un paraíso de colores cálidos y paisajes serenos, ofreciendo el escenario perfecto para disfrutar de rutas de senderismo accesibles para todos. A continuación, se presentan cuatro itinerarios sencillos que permiten sumergirse en la belleza natural de la región sin grandes exigencias físicas.

La Ruta del Alba

La Ruta del Alba, ubicada en el Parque Natural de Redes, ofrece un recorrido de unos 14,5 kilómetros ida y vuelta a lo largo del río Alba. Este sendero permite disfrutar de la tranquilidad del entorno y de las aguas cristalinas del río, siendo perfecto para una caminata otoñal.

Acantilados del Infierno, Ribadesella

En el concejo de Ribadesella, la ruta de los Acantilados del Infierno ofrece un recorrido de aproximadamente 5,6 km de ida, ideal para completarlo en unas dos horas. El sendero bordeado de abruptos acantilados permite deleitarse con formaciones rocosas esculpidas por el mar y observar la abundante fauna local. El itinerario parte desde el área recreativa de Cuerres, junto a la playa de Guadamía, y permite elegir entre regresar o continuar hasta Ribadesella al alcanzar los extremos del recorrido.

Cascada de Xurbeo, Murias

Escondida en la ladera del valle del río Negro, esta ruta destaca por su sencillez y belleza en Aller. Con poco más de 1 km de longitud y una duración aproximada de una hora, el sendero es mayormente llano con una ligera ascensión hacia una espectacular cascada de agua blanca que contrasta con la piedra oscura. El punto de partida se sitúa en el aparcamiento de Murias, desde ahí, un cartel informa del comienzo del recorrido.

Capillas del Monsacro, Morcín

Esta opción combina caminata y paisaje panorámico. El sendero lineal, algo más de 5 km en subida, lleva hasta las capillas en el Monsacro, rodeadas de majestuosos castaños. Desde allí, se contemplan extensas vistas que abarcan Oviedo, Gijón, Siero, El Sueve y los Picos de Europa. En el entorno también se observa una destacada presencia de aves como buitres, chovas y mirlos.

¿Quién puede realizar estas rutas?

Estas rutas están diseñadas para ser accesibles a todos los públicos, incluyendo familias con niños y personas mayores, siempre que se cuente con un mínimo de condición física. Es aconsejable llevar ropa y calzado cómodo y adecuado para senderismo, agua, protección solar y una cámara para capturar los paisajes.

¿Por qué estas rutas son ideales este otoño?

Estas cuatro rutas destacan por su accesibilidad y encanto visual. Cada una ofrece una experiencia diferente—desde caminatas junto al mar hasta la contemplación de cascadas o vistas desde las alturas—haciendo de cada paso una oportunidad para sumergirse en la belleza otoñal asturiana.