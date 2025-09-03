Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasando revista en rosa

La nueva vida de separado de Kiko Rivera

La hija pequeña de Carlos Larrañaga se presenta en sociedad a los 18 años

La nueva vida de separado de Kiko Rivera

La nueva vida de separado de Kiko Rivera / LNE

Oviedo

Leonor aprenderá a volar, Leonor al más puro estilo “top gun”, el álbum de Leonor en su primer día en la academia… La Princesa de Asturias asalta el quiosco rosa en esta primera semana de septiembre que es para la inmensa mayoría la de recuperar las rutinas, la de retomar responsabilidades, la de reorganizar la vida diaria tras la dolce far niente estival… Y para la hija de los Reyes, lo mismo. Las revistas del quiosco rosa ofrecen fotos de Leonor en la Academia del Aire de Murcia, donde completará este año su instrucción militar y aprenderá a pilotar un avión Pilatus.

Además, hay alguna que otra exclusiva y todavía mucha foto playera. En “Hola” recogen la boda de María Carolina de Liechtenstein, las últimas jornadas de playa de Carla Goyanes y Jorge Benguria y una nueva pareja: Alejandra Onieva y el acto Jesse Williams. Además, presentan a Paula Larrañaga, la hija del desaparecido Carlos Larrañaga y Ana Escribano. La joven acaba de alcanzar la mayoría de edad. 

Kiko Rivera e Irene Rosales empiezan nueva vida de separados. En “Diez Minutos” cuentan que él viajó a Huelva para estar con sus hijos. Victoria Federica, prima de Leonor, está a año luz de cualquier disciplina y formación militar. A sus 25 años apura el verano en Marbella en la playa, de donde no ha salido prácticamente estos meses. Verano de relax han tenido también Íñigo Onieva y Tamara Falcó, que despiden las vacaciones con “tiernos besos”, destaca la revista. 

“He tenido mil motivos para dejar a Kiko”, dice Irene Rosales en “Lecturas”. La revista habla de la boda en Liechtenstein de la princesa “más rica” y también de lo “cariñosa” que se muestra Mar Flores en la playa con su nuevo amigo íntimo.

En “Semana” foto para Kiko Rivera y también para las Campos: en la playa, juntas y celebrando los 60 años de Terelu.

TEMAS

