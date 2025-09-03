La ‘pequeña Mykonos’ está en Galicia: la playa de Pontevedra con aguas turquesa que arrasa en redes

La playa de Aguete, en la villa marinera de Marín (Pontevedra), se ha convertido en el nuevo escenario de moda del verano, un lugar que combina aguas cristalinas, buena gastronomía y un ambiente que recuerda a los rincones más exclusivos del Mediterráneo.

El rincón donde todo el mundo quiere estar

No es la primera vez que este pueblo pontevedrés acapara titulares: allí acaba de finalizar su formación naval la mismísima princesa de Asturias. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha puesto a Marín en el punto de mira de curiosos y amantes de la vida chic. Ahora, su playa más famosa parece destinada a convertirse en lugar de peregrinaje para quienes buscan un escenario de postal… y, de paso, codearse con lo más selecto.

Un verano entre aguas turquesas y velas al viento

Con bandera azul, forma de media concha y casi un kilómetro de arena fina, Aguete reúne todos los ingredientes para ser la escapada perfecta. Sus aguas tranquilas y protegidas del viento hacen que tanto familias como parejas se rindan a su encanto. Además, su puerto se ha transformado en punto de encuentro para regatistas y amantes de los deportes náuticos, desde la vela hasta el paddle surf.

Gastronomía con nombre propio

En este idílico escenario brilla también un protagonista inesperado: el restaurante Los 3 Monos. Reconocido con un Solete de la Guía Repsol 2025, el local se ha convertido en la parada obligada para los visitantes que buscan disfrutar del verano con un toque de exclusividad. Cena con vistas al mar y ambiente sofisticado… la combinación perfecta para sentirse en Grecia sin salir de Galicia.

El secreto peor guardado del verano

Lo que comenzó como un rincón tranquilo, se ha convertido en el destino que todos quieren descubrir. Influencers, familias y veraneantes de toda España ya llenan sus redes sociales con imágenes de la “pequeña Mykonos” gallega. Y aunque los locales insisten en que todavía conserva la calma que la hace especial, lo cierto es que Aguete parece destinada a dejar de ser un secreto para convertirse en el place to be del verano.