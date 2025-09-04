Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 4 de septiembre de 2025

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano. El Centro Asturiano de Oviedo celebra la tercera jornada de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. A las 16.00 horas abrirá sus puertas el parque de juegos, el tren de la bruja y la zona de hinchables. A las 17.00 horas habrá una fiesta de la espuma en la pista multideporte y media hora después comenzará un taller infantil de robotix. A las 19.00 horas está prevista la prueba del picadillo con el que se harán los chorizos del bollo preñado del clásico reparto del 8 de septiembre, a la que seguirá, a las 20.00 horas en el salón de actos, la representación de la obra teatral «Crisis y Castigo», protagonizada por Carlos Mesa. A las 21.00 horas Geri Fernández y «Los Buscavidas» actuarán en la carpa de las fiestas.

Teatro. El Grupo de Teatro San Félix actúa a las 20.00 horas en el Filarmónica en el marco del XV Festival Nacional de Teatro «Memorial José Antonio Lobato». La compañía representará la obra «El Torbolín», bajo la dirección de Pepín García y Nacho Fernandez. Entradas en taquilla seis euros.

Muestra Día de América. Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano, Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio. Continúa la cuarta edición de la «Muestra de Cine Lésbico de Asturias», con la proyección de «Extramuros» (1985), a las 18.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 8 de septiembre se puede ver la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Y hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes. De 17.00 a 19.30 horas se realizará la actividad del autobús lanzadera a Veranes, cuyo punto de encuentro será la parada de autobuses de la avenida José Manuel Palacio, ubicada junto al Museo del Ferrocarril.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición “Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos”. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Alvargonzález. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés

Demostración instrumental en el Conservatorio. A las 17.00 horas, en el Conservatorio Julián Orbón se ofrece una demostración de instrumentos dirigida al alumnado interesado en comenzar sus estudios musicales. El alumnado del propio Conservatorio hará una muestra de todos los instrumentos que se imparten en las enseñanzas elementales de música. La entrada libre hasta completar aforo.

Tarde «sabinera» en el «Veranín Art Street» de Palacio Valdés. El «Veranín de Art Street» que se celebra en la calle Palacio Valdés continúa este septiembre con actuaciones a pie de calle. Para este jueves 4, a las 20.00 horas, está prevista la actuación de José Taboada. Será una tarde sabinera con el cantautor bautizado como «el cover de Sabina», que versiona lo mejor del flaco de Úbeda.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura. La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Paseos por la ría de Avilés. Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer. El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres. Prosigue el programa de juegos infantiles «Marchando» que organiza el Ayuntamiento de Mieres. De 17.00 a 19.00 los niños de 5 a 16 años podrán participar en las actividades, que se celebrarán en el parque Jovellanos de Mieres. En caso de lluvia serán en el colegio público Santiago Apóstol.

Espectáculo de pompas de jabón en Ciaño, Langreo. Hoy, desde las 13.00, en el kiosco de la música de Ciaño se podrá asistir al espectáculo de pompas de jabón «Pomper», con «burbujas gigantes».

Cine al aire libre en Mieres. La plaza del barrio de La Villa, en Mieres, acoge esta noche, desde las 21.30 la proyección de la película «Menudas piezas», enmarcada en el ciclo «Un veran de peli» de Mieres.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana. El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo. El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición «Laponia, una tierra mágica», de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño. La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre). El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa. Villaviciosa abre hoy su Festival Internacional de la Gaita, con la inauguración de la exposición ‘Asturies n’otra dómina: muncho más que ropa’, en la Casa de los Hevia, una muestra de trajes tradicionales asturianos y ajuares del Grupo de Baile San Félix de Candás, que podrá visitarse durante los cuatro días del festival. El pasacalles de la banda anfitriona recorrerá después la villa y, ya por la noche, el Teatro Riera acogerá el primer concierto, a las 21 horas, con Borja Baragaño, Simon Bradley y Julio Rodríguez, de Asturias y Escocia.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Comedia asturiana en el Casino de Llanes. El Casino de Llanes acoge hoy, a partir de las 21:00 horas, la representación de la comedia teatral «La Quiniela», interpretada por Mercedes Álvarez y Julio Ruanes, bajo la dirección de Cristina López del Hierro. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La representación forma parte del programa de las fiestas de la Guía.

Pintores asturianos en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge una exposición con obras de los pintores asturianos o vinculados a Asturias Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, artistas «que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX», como destaca la organización. Ubicada en la segunda planta de la Casa de Cultura, la muestra puede visitarse de lunes a viernes entre las 11:00 horas y la 13:30, y los sábado entre las 11:00 y las 14:00

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Occidente

Exposición en Luarca. La Biblioteca y Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 12 de septiembre la exposición la exposición del naviego Javier Soto y el gijonés Noé Baranda, ganadores de la última edición del Certamen Nacional de Arte del concejo. Como destaca la organización, la muestra cuenta además con un «magnífico catálogo» editado por el Ayuntamiento de Valdés con textos deNatalia Alonso Arduengo. El horario de visita es, de lunes a viernes, de 9 horas a 13:45 y de 15:00 a 20:00; los sábados, la exposición está abierta entre las 10:00 y las 13:45.

Los colmenares del Occidente. «Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias» es el título de la exposición que acoge hasta el 5 de septiembre la Casa de Cultura de Tineo. La muestra incluye fotografías y paneles sobre «un patrimonio arquitectónico único en el mundo, el formado por loscolmenares tapiados para proteger las colmenas de los daños de los osos pardos», explica el área de Cultura del Ayuntamiento. La exposición puede verse entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica «Horizontes», de David Mancebo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.