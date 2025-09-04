Igualdad lanza una campaña dirigida a "deconstruir" la masculinidad: "Tener huevos es que si te vuelven a mandar una foto de esa tía, lo denuncias"

El Ministerio de Igualdad ha lanzado este jueves una campaña destinada a fomentar las masculinidades diversas. Titulada 'Por huevos' y protagonizada por el actor Paco León, la iniciativa va dirigida a los hombres, sobre todo a los jóvenes que en los últimos tiempos han abrazado el antifeminismo, con el fin de "deconstruir" las ideas que fomentan la masculinidad tradicional, "generar un debate sobre la identidad masculina" y promover identidades donde la "igualdad, la sensibilidad y el rol del cuidado tengan cabida". En definitiva, promover una "masculinidad libre" y alejada de los roles tradicionales machistas y violentos, según han explicado la ministra, Ana Redondo, y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

La campaña se sustenta en un espot en el que Paco León aparece en una cocina llena de gallinas y propone "hablar de huevos", en referencia a la expresión que indica que los hombres hacen las cosas 'con dos huevos' o 'por mis huevos'. Según la ministra, es una expresión de "fuerza, dominación, testosterona irracional y rancia" y por ello han buscado "resignificarla", a través del humor y la ironía, con el objetivo de "generar un debate sobre la identidad masculina, dado que no hay una única identidad", la marcada por los roles de género patriarcales, sino que "la realidad y las personas son complejas" y diversas.

Por ello, Paco León se pregunta en el vídeo lanzado por Igualdad "¿qué hay que hacer para 'tener huevos'?" y responde que "igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra". También indica que 'tener huevos' puede servir para "hacer una tortilla" o "atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias". "Tener huevos es vestirte como te apeteza o besarte con quien te merezca", continúa. Y "llorar no hace que tengas menos, ni gritar que tengas más". "Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos [los huevos], pero esto lo tenemos que cambiar", concluye. Y el lema con el que termina el espot es: 'Por una masculinidad más libre, diversa y feminista'.

La ola reaccionaria

No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad lanza una iniciativa dirigida a animar a los hombres a concebir la masculinidad de una forma más igualitaria y menos violenta. Irene Montero lanzó en 2022 la campaña 'El hombre blandengue' y, en esta ocasión, la propuesta se inserta en plena "ola reaccionaria y negacionista", en palabras de Redondo. De hecho, precisamente Vox ha organizado este jueves en el Congreso unas jornadas destinadas a inocular un mensaje negacionista sobre la violencia de género. El problema, según la ministra, es que el neomachismo está calando entre amplios sectores de hombres jóvenes, según indican las encuestas. Por ello, Igualdad creyó necesario promover una campaña que promueva "una masculinidad libre", que camine "hacia la igualdad, la corresponsabilidad y huya de la violencia".

A su vez, la secretaria de Estado de Igualdad, ha indicado que la campaña busca que la sociedad se pregunte "qué es ser hombre" , con el objetivo de "deconstruir la masculinidad imperante". En su opinión, la campaña sugiere que 'tener huevos' sigunifica "ser libre" y que los hombres puedan alejarse del "poder y la jerarquía" que imponen los roles tradicionales.