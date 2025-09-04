Juana Rivas declarará el 30 de octubre por un posible delito de sustracción de menores

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.

La providencia del juzgado instructor, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa. Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.

Aunque inicialmente el juzgado instructor archivó la denuncia de Arcuri, la Audiencia de Granada admitió en julio de manera parcial el recurso presentado por el italiano, al que representa el abogado Enrique Zambrano, y acordó investigarla por no haber facilitado la vuelta del menor a Italia.

Este procedimiento deriva de la negativa de Juana Rivas a devolver al menor con su padre, niño que viajó a España para pasar las vacaciones de Navidad con la familia materna y que debió regresar a Italia el 2 de enero. En esa semana, Rivas solicitó a un juzgado en funciones de guardia medidas cautelares, que suspendieron la vuelta del niño con el padre; al final, esta se efectuó el pasado 25 de julio después de varios intentos del entorno y la representación legal de la madre de frenar la orden judicial que así lo determinaba.

En sus argumentos sobre el delito de sustracción de menores, la Audiencia de Granada apuntó en un auto fechado en julio que Juana Rivas es "tendente a alterar unilateralmente el régimen de custodia de su hijo Daniel", a lo que añadió que lo hacía "reteniéndolo en su compañía con incumplimiento" de lo dictado por la justicia italiana.

El auto de la Audiencia recordó que Rivas incumplió en enero la devolución del menor con el padre y "provocó" que se dictara una resolución con medidas cautelares y recalcó que las medidas cautelares que frenaban la vuelta de Daniel había quedado sin efecto por una nueva sentencia de la Corte de Cagliari. También calificó de "incontestable" la documental que aportó en su denuncia Arcuri por la "gravedad" de la conducta de Juana Rivas, que forzó al padre a pedir por la vía civil la vuelta del menor.

Ya fue condenada

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada tomará declaración a Rivas como investigada por el mismo delito por el que ya fue condenada a cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a la mitad al interpretar que aunque estuvo en paradero desconocido con sus dos hijos, solo era un delito.

El 16 de noviembre 2021, el Consejo de Ministros acordó el indulto parcial a Juana Rivas, una medida que redujo esa pena de prisión a un año y tres meses. La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri.