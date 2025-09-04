Caso abierto
Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)
Tony di Marino
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (La Selva, Girona). Según ha informado este jueves la policía catalana, el aviso se ha recibido en torno a las 11:30 horas, cuando la Policía Local ha alertado del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio situado en el número 16 de la calle Sant Bartomeu.
Una patrulla de los Mossos se ha dirigido al lugar de los hechos y ha comprobado que había una persona muerta con signos de violencia en la vivienda.
Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de los Mossos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y localizar a su autor o autores.
La investigación está abierta y el juzgado de Instrucción de Blanes que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica