Indonesia
La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces
EFE
La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.
El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.
Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".
Su cadáver se halló seis días después, el sábado, 30 de agosto. La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en un hospital policial de Lombok, sin que se conozcan aún los resultados.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la 'Ley de nietos