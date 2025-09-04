Relevo
Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad
EFE
Madrid
El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la 'Ley de nietos
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo