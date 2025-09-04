En Moncloa
Sánchez recibe a García Ortiz en plena polémica por la apertura del Año Judicial
Efe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ha hecho entrega de la memoria anual de la fiscalía, en plena polémica por la presencia del fiscal en el acto de apertura del Año Judicial que se celebra el viernes en el Tribunal Supremo.
Fuentes de Moncloa han informado de que el encuentro, que estaba previsto para esta tarde, se ha producido en torno a las 12.30 de la mañana después de que el viaje que el mandatario tenía a París fuera cancelado por una avería en el avión oficial.
El objetivo de la reunión ha sido la entrega del fiscal a Sánchez de la memoria anual de la fiscalía general del Estado, que ya se la entregó el miércoles al rey Felipe VI.
El encuentro se ha adelantado después de que el avión oficial en el que viajaba Sánchez a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania sufriera una avería a mitad de camino que le ha obligado a regresar a Madrid.
El Ejecutivo ha informado de este problema en el avión que impedirá a Sánchez estar presente físicamente este jueves en esa reunión de líderes en apoyo a Ucrania, aunque participará en el encuentro por videoconferencia.
El encuentro entre Sánchez y García Ortiz, del que no ha trascendido más información, se produce la víspera de la tensa apertura del año judicial, con un relevante sector de la judicatura reclamando públicamente a García Ortiz que no asista por estar procesado y con la ausencia, por este motivo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia, un acto en el que todas las miradas estarán puestas en la intervención del fiscal, investigado y procesado por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal.
El acto solemne y protocolario se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede acoger en los próximos meses la previsible vista oral contra García Ortiz.
Está previsto que el fiscal intervenga ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario