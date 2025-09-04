Paga 75 euros y recibe 150 para gastar en alojamientos rurales de Asturias: así puedes conseguir los nuevos bonos de turismo

El Principado de Asturias ha puesto en marcha una atractiva iniciativa para reactivar el turismo rural fuera de temporada: un bono digital que duplica su valor. Los viajeros pagan 75 euros, y obtienen 150 euros para gastar en alojamiento. La mitad del coste es sufragada por la administración regional.

Fechas clave: otoño–invierno, justo cuando baja el turismo

El programa estará activo del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con una temporada que Asturias busca dinamizar más allá del verano.

Cómo obtenerlo y límites por usuario

El bono se solicita desde la plataforma oficial, ofreciendo datos como DNI/NIE, teléfono y código postal. Cada persona puede adquirir hasta dos bonos por año, lo que supone un ahorro máximo de 150 euros.

Formato práctico: código QR y uso como “monedero”

Los bonos son digitales y se descargan con formato QR. Funcionan como una tarjeta monedero: pueden aplicarse completos o de forma parcial en una o varias reservas, siempre que cada una dure al menos dos noches. En alojamientos para grupos (desde cuatro personas), es posible usar dos bonos en una misma reserva.

Apoyo al turismo local y objetivos de la campaña

Con una inversión pública de 600.000 euros, la campaña busca fomentar el turismo rural en otoño-invierno, promover estancias más largas, apoyar a las economías locales y reforzar la marca “Paraíso Natural”. Se pretende desestacionalizar el turismo y consolidar su papel como motor regional.

Recomendaciones para viajeros

Dado que los bonos no son reembolsables y vencen el 31 de diciembre, se aconseja planificar con tiempo las reservas. Una vez adquirido, el bono se descarga al instante y basta con mostrar el QR en el alojamiento para aplicar el descuento al momento.