Los escolares vuelven a ser protagonistas un año más. La fundación "Princesa de Asturias" ha convocado la décima edición de "Toma la palabra", el programa cultural que, desde 2015, acerca a las aulas la obra y trayectoria de los galardonados. Enmarcada en la "Semana de los Premios 2025", la iniciativa va dirigida al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los plazos de inscripción y entrega de trabajos varían entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre.

La Fundación lanza la décima edición de "Toma la palabra"

El proyecto ha contado en sus nueve ediciones anteriores con 55.747 participaciones de estudiantes de 259 centros asturianos. Y ha vivido momentos tan sobresalientes como la visita en 2017 de la Reina Letizia al colegio público El Quirinal de Avilés y al IES Jerónimo González de Sama de Langreo, donde se reunió con docentes y alumnos participantes.

La pandemia obligó a suspender la edición de 2020 pero en 2024 se celebró una convocatoria extraordinaria con motivo del décimo aniversario de la Princesa de Asturias como presidenta de honor de la institución. Aquella edición incluyó actividades inspiradas en la obra de Mary Beard y las investigaciones de Sandra Myrna Díaz, y congregó a 920 alumnos de 49 centros, tanto de Asturias como de otras comunidades españolas.

La edición de este año, informa la Fundación, acoge siete actividades adaptadas a distintas edades y vinculadas a las categorías de Letras, Concordia, Artes, Investigación Científica y Técnica, Deportes y Comunicación y Humanidades.

–"Mi camino del cole" (1.º a 4.º de Primaria) anima a los escolares a crear un personaje imaginario, inspirado en alguien que encuentren en su trayecto diario, siguiendo la estela del cuento "El camino del cole" de Eduardo Mendoza, premio de las Letras.

–"Si yo fuera Gurb…" (5.º y 6.º de Primaria, ESO y 1.º de Bachillerato) se inspira en "Sin noticias de Gurb", de Mendoza, proponiendo a los estudiantes describir la vida cotidiana con la mirada de un extraterrestre.

–"Cada pieza, una historia" (ESO y Bachillerato) se centra en el Museo Nacional de Antropología de México, premio de la Concordia, y pide realizar una exposición con piezas arqueológicas y etnográficas de pueblos originarios.

–"Tras lo visible" (ESO, Bachillerato y FP) se inspira en la obra fotográfica de Graciela Iturbide, premio de las Artes, con la creación de un álbum colectivo con imágenes que emulen su estilo.

–"Genes que curan" (Primaria) anima a los más pequeños a expresar con dibujos los hallazgos de Mary-Claire King, premio de Investigación Científica y Técnica, pionera en el estudio genético del cáncer y defensora de los derechos humanos.

–"La voz de Serena" (ESO, Bachillerato y FP) se centra en la trayectoria deportiva y el compromiso social de Serena Williams, premio de los Deportes, e invita a reflexionar sobre sus mensajes en defensa de la igualdad.

–"Vive la filosofía" (3.º y 4.º de ESO y Bachillerato) se centra en las ideas de Byung-Chul Han, premio de Comunicación y Humanidades, y propone debates sobre su ensayo "La sociedad del cansancio".