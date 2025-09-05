Migración
Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda en la ruta hacia Gran Canaria
Las declaraciones de testigos protegidos en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana revelan un relato "durísimo", que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas con vida lanzadas desde la embarcación
EFE
El juez de guardia en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha enviado a prisión a 17 de los 251 ocupantes del cayuco rescatado el 25 de agostodespués de que murieran decenas de sus compañeros, por su posible implicación en la tragedia que ocurrió a bordo, que incluye varias muertes violentas.
El magistrado ha tomado esa decisión tras escuchar este viernes no solo a los detenidos por la Policía -16 senegaleses y un gambiano-, sino también a cuatro supervivientes del cayuco que han aportado como testigos protegidos un relato "durísimo", que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas arrojadas vivas por la borda, han indicado a EFE fuentes judiciales.
Los detenidos se enfrentan a la acusación habitual de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecer la inmigración irregular como patrones del cayuco), con el añadido en este caso de delitos de lesiones y delitos contra la vida.
Las fuentes han precisado que se trata de una calificación genérica que probablemente se transforme en cargos por homicidio doloso (voluntario) o asesinato (con alevosía) conforme avance la investigación y se escuche a más supervivientes de la tragedia.
