Podemos, Sumar, CCOO y UGT denuncian en la Fiscalía a Abascal por pedir hundir el Open Arms

Podemos, Sumar, CCOO y UGT, entre otras organizaciones políticas y sociales, han presentado este viernes en la Fiscalía de Canarias una denuncia dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que investigue por delito de odio al líder de Vox, Santiago Abascal, por haber pedido que se hunda el barco humanitario Open Arms.

El abogado José Manuel Rivero, portavoz de esta iniciativa apoyada por 26 organizaciones, ha dado a conocer a los periodistas la denuncia contra Abascal por los mensajes que difundió en la red social X los pasados días 27 y 28 de agosto, denuncia que, a su juicio, debería haber impulsado de oficio la propia Fiscalía.

En esos mensajes, el líder de Vox calificaba al buque humanitario como "barco negrero" e incitaba a confiscarlo, ademas de a hundirlo, para que "sirviera de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa", tras su traslado a Canarias.

Rivero considera que esas "proclamas" de Abascal incitan al odio, a la violencia y a que se frustre el rescate de inmigrantes en riesgo de muerte, por lo que defiende que debió ser la propia Fiscalía la que actuara de oficio.

Sin embargo, ante la "pasividad" del Ministerio Público, las organizaciones a las que representa se han movilizado y han logrado reunir más de 250 firmas en apoyo a esta investigación, que solicitan que se traslade también a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición de aforado de Abascal, ha explicado el letrado.

De acuerdo con la denuncia, el líder de Vox podría haber incurrido con sus mensajes en hasta cuatro delitos del Código Penal por su presunta provocación y proposición para delinquir, la incitación al odio, hostilidad o violencia contra grupos vulnerables, apología o incitación pública a delitos graves, y por actos hostiles contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Además, los colectivos que la impulsan mantienen que Abascal podría haber cometido un acto de piratería, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, e infringido los convenios de Hamburgo sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, así como el de Ginebra que protege las misiones humanitarias, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este último tipifica como crímenes de lesa humanidad la persecución sistemática contra colectivos vulnerables, en la que incurre el líder de Vox, según recoge el texto de la denuncia.

Recuerdan también que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), calificó de "auténtico fascista" a Santiago Abascal por sus declaraciones y que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, alertó del riesgo de que este tipo de instigación aliente conductas violentas.

El busque Open Arms, dedicado a misiones de rescate humanitario de migrantes, protegidas por el derecho internacional marítimo y humanitario, estaba atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuando Abascal difundió sus mensajes.

Este viernes, se encuentra frente a la costa de La Restinga, en la isla de El Hierro, en una de las rutas más utilizadas por los cayucos y pateras para llegar a Canarias.