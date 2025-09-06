El asturiano que hizo de la aldea de Xarréu un plató de cine: "Hacer cultura de verdad en los pueblos significa hacerla con sus vecinos"

Talento colectivo para un proyecto sorprendente. Y arriesgado. Nada nuevo cuando se trata de un explorador de aventuras creativas como es el cineasta asturiano Álex Galán (Corvera, 1988). El próximo 12 de septiembre inaugurará el Festival de Cine de Santander con "Valle Blanco Gallo Negro", una ficción rodada en la aldea de Zarréu (Degaña) en la que los propios vecinos fueron reclutados como actores, guionistas y productores. ¿La historia? Una mujer harta de que Facebook le muestre anuncios de turismo rural decide montar una empresa de avistamiento de urogallos en un lugar donde ya no quedan urogallos.

Álex Galán, tras la cámara. | NUNATAK

"Nunca pensamos en hacer esta película, nuestra idea original era rodar un documental sobre la desaparición del urogallo y de la minería en el valle de Zarréu", explica el autor de "Salvajes", "Il Mulín" y "Territory" a LA NUEVA ESPAÑA. "Queríamos documentar la vida de los vecinos y hablar sobre la identidad de un pueblo que pierde sus símbolos. Pero cuando llegamos, conocimos a un grupo en el bar y empezó a volverse todo muy raro. Uno dijo: ‘yo tengo un urogallo disecado’ y otro respondió: ‘pues le hacemos un altar y lo sacamos en procesión’. A partir de ahí todo cambió".

Imagen del rodaje. | NUNATAK

El director señala que fue en ese encuentro cuando comprendieron que el tono del proyecto debía ser otro: "Encontramos un pueblo muy vivo y con un gran sentido del humor, así que entre un vino y otro dimos forma a la historia más absurda que se nos ocurrió".

La película se rodó durante el invierno, justo antes de que la nieve cerrara el puerto. "Además de la vida en el pueblo filmamos en las montañas y los bosques para mostrar bien el territorio. Las grandes nevadas fueron una dificultad añadida, pero también parte del carácter de la película", recuerda.

Galán insiste en que la clave del proyecto fue la implicación de la gente de Zarréu: "Hay una diferencia muy grande entre hacer cosas ‘en’ los pueblos y hacerlas ‘con’ los pueblos. Aquí los vecinos no solo actuaron, también propusieron escenas, personajes y situaciones. Ellos fueron actores, productores y hasta guionistas. Hacer cultura de verdad en las zonas rurales es eso".

Respecto al fondo de la película, el realizador explica: "Queríamos recuperar ese espíritu delirante de las historias de Berlanga en las que un hecho aparentemente pequeño abre todo un mundo de ideas. El mundo rural no es un concepto abstracto: son aldeas, caseríos y gente normal con problemas reales, que la administración trata como si fueran lo mismo".

"Valle Blanco Gallo Negro", añade, es "una parodia sobre cómo el turismo arrincona la vida en los pueblos". En su opinión, "en Asturias llevamos años viendo cómo algunas aldeas se convierten en parques temáticos y muchas identidades ya son solo un reclamo turístico. Se cierran granjas y se abren alojamientos rurales, se abandonan rebaños y se abren negocios hosteleros. Es comprensible por las dificultades de vivir del campo y la burbuja turística, pero al mismo tiempo genera sensación de arrinconamiento".