La Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino, trae a Oviedo la exposición fotográfica "Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España", que pronto podrá visitarse en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Se inaugurará el 25 de septiembre y permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre. El historiador ovetense Enrique Moradiellos es uno de sus comisarios, como miembro de la Real Academia de la Historia, y avanza que el hito de los 10 años de la proclamación de Felipe VI "permite hacer balance y ofrecer una panorámica a través de imágenes y texto escrito" que trasciende la vida de su protagonista. "No solo es lo que hizo un individuo en diez años, es lo que hizo como máxima representación institucional del Estado" y así, repasando su biografía en esta última década, se cuenta también la historia reciente del país y de sus ciudadanos.

Felipe VI en 2020, durante el mensaje televisado que dirigió a los españoles tras el confinamiento por la pandemia de covid; a la derecha, los reyes acompañan a la Princesa de Asturias, en el centro junto a su hermana Sofía, en su incorporación a la Academia General Militar en 2023. | CASA DE S. M. EL REY

Moradiellos establece un "alfa y un omega" en ese relato. Empieza el mes de junio de 2014, cuando "las Cortes españolas, como sede de la soberanía nacional, proclamaron a Felipe VI". "En España no hay coronaciones", especifica, los soberanos se "proclaman". Ese es el alfa, y el omega llega "cuando las Cortes recibieron la jura como heredera constitucional de la hija del Rey". Entre ambos acontecimientos, la historia de una familia y de todo un país, porque la exposición busca "imbricar la historia de España en la de la Corona".

Moradiellos: "El discurso de la pandemia es un momento sublime del reinado de Felipe VI"

Con carácter itinerante, repasa los principales hitos institucionales, sociales y familiares del monarca. También los de su familia y, en especial, los de la Princesa de Asturias, e incluye varias imágenes de sus visitas al Principado para la entrega de los premios "Princesa de Asturias". Enrique Moradiellos habla de "más de cuatro mil actos oficiales, de distinta categoría; 3.190 audiencias, recepciones, y más de 25.000 personas recibidas", además de 197 visitas oficiales al extranjero, solo o acompañado de la Reina. El historiador se detiene en la "dimensión de primer embajador de España" del Rey y alude a su "trayectoria de servicio publico". "Ha tenido y tiene como norte la promoción constante del Estado de y la ciudadanía española" y es, en definitiva, "el más alto funcionario del Estado".

Itinerancia

"Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España" es una iniciativa promovida por Patrimonio Nacional y la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino y se presentó por primera vez en el Palacio Real de Madrid, en junio de 2024, junto con un espectacular "videomapping" sobre la fachada del monumento. Desde entonces ha recorrido lugares como la Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla, el Museo de Málaga, la Capitanía de La Coruña y diversos espacios culturales de Zaragoza, Soria, Valencia, Ciudad Real, Cáceres y Melilla.

Además de por Enrique Moradiellos, está comisariada por el fotógrafo conquense Publio López Mondéjar. Francisco Bocanegra es el responsable del siseño museográfico. Juntos han condensado lo que va de este reinado en medio centenar de imágenes, aproximadamente, y en un catálogo, editado con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y la Fundación Mapfre, que cuenta, entre los autores de sus capítulos, con otro asturiano, además de Moradiellos. Se trata de Alfredo Martinez, embajador de España en Canadá, que escribe sobre la proyección internacional del Rey y su acción diplomática.

Puesto en el brete de elegir una, Enrique Moradiellos no duda cuál sería la imagen más representativa del reinado de Felipe VI: "El discurso del Rey en marzo del año 2020, el discurso de la pandemia, una vez decretado el confinamiento". "Habíamos entrado en lo desconocido, en una situación muy alarmante, y el Rey, que se puso al frente del comité nacional de emergencia, dio el primer discurso institucional: llamaba a la serenidad, la confianza, recordaba los momentos duros de los que se ha salido, instaba a obedecer las instrucciones de las autoridades, a mantener la entereza y aguantar. El discurso del Rey dio cierta tranquilidad a los españoles. Es un momento sublime, impactante", opina el historiador. Cita más, algunos tan sobrecogedores como el funeral de Estado en junio del año siguiente, la visita a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma o el funeral en la Sagrada Familia de Barcelona por las 51 víctimas mortales del el accidente del vuelo de Germanwings Barcelona-Düsseldorf, pero ninguno, en su opinión, tan decisivo como aquel.

En Oviedo, la inauguración oficial de la exposición será el 25 de septiembre, a las 19.00 horas, y a ella está anunciada la asistencia de la decana de la Diputación de la Grandeza de España, María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, y la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.