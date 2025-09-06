Pablo Álvarez, finalista del Premio Iñigo Lapetra

El coordinador del suplemento «Salud» de LA NUEVA ESPAÑA, el periodista asturiano Pablo Álvarez, ha sido seleccionado como finalista al Premio ANIS (Asociación Nacional de Informadores de la Salud) Iñigo Lapetra de Periodismo Sanitario «por su destacada labor en la información y comunicación en salud». El nombre del ganador de sta edición se dará a conocer durante el XX Congreso Nacional de Informadores de la Salud, que se celebrará en Zaragoza del 24 al 26 de octubre.

LA NUEVA ESPAÑA lleva publicando el suplemento mensual «Salud», siempre bajo la coordinación de Pablo Álvarez, desde octubre de 2017 y se acerca ya al número 100. Se pone a disposición de los lectores tanto en la edición de papel como en la digital, con un amplio contenido multimedia. A lo largo de estos años ha recogido innumerables noticias, entrevistas, reportajes y artículos de cerca de 200 expertos en diversos asuntos sanitarios.

Junto a Pablo Álvarez figuran como finalistas al Premio ANIS Iñigo Lapetra 2025 Yaiza Perera, jefa de sección del periódico «el Mundo»; David García, responsable de Comunicación del Hospital Gregorio Marañón; el departamento de Comunicación del Consejo General de Enfermería y el del Consejo General de Farmacia.

El Premio ANIS Íñigo Lapetra de Periodismo Sanitario cuenta con el respaldo de la farmacéutica AstraZeneca, tiene como finalidad reconocer la labor de comunicación y divulgación de contenidos relacionados con la salud, en el año que precede a la fecha de su concesión. n