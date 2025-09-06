Pablo Álvarez, finalista del Premio Iñigo Lapetra
El periodista asturiano coordina el suplemento mensual «Salud» de LA NUEVA ESPAÑA
El coordinador del suplemento «Salud» de LA NUEVA ESPAÑA, el periodista asturiano Pablo Álvarez, ha sido seleccionado como finalista al Premio ANIS (Asociación Nacional de Informadores de la Salud) Iñigo Lapetra de Periodismo Sanitario «por su destacada labor en la información y comunicación en salud». El nombre del ganador de sta edición se dará a conocer durante el XX Congreso Nacional de Informadores de la Salud, que se celebrará en Zaragoza del 24 al 26 de octubre.
LA NUEVA ESPAÑA lleva publicando el suplemento mensual «Salud», siempre bajo la coordinación de Pablo Álvarez, desde octubre de 2017 y se acerca ya al número 100. Se pone a disposición de los lectores tanto en la edición de papel como en la digital, con un amplio contenido multimedia. A lo largo de estos años ha recogido innumerables noticias, entrevistas, reportajes y artículos de cerca de 200 expertos en diversos asuntos sanitarios.
Junto a Pablo Álvarez figuran como finalistas al Premio ANIS Iñigo Lapetra 2025 Yaiza Perera, jefa de sección del periódico «el Mundo»; David García, responsable de Comunicación del Hospital Gregorio Marañón; el departamento de Comunicación del Consejo General de Enfermería y el del Consejo General de Farmacia.
El Premio ANIS Íñigo Lapetra de Periodismo Sanitario cuenta con el respaldo de la farmacéutica AstraZeneca, tiene como finalidad reconocer la labor de comunicación y divulgación de contenidos relacionados con la salud, en el año que precede a la fecha de su concesión. n
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse