Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 6 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 09, 12, 19, 22, 29 y 40. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5454720, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  3. Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
  4. El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
  5. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  6. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  7. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  8. Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria

Así es el instituto más caro de Asturias: un recorrido por el IES Margarita Salas de La Corredoria

Así es el instituto más caro de Asturias: un recorrido por el IES Margarita Salas de La Corredoria

Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del sábado 6 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 6 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del sábado 6 de septiembre de 2025

EN IMÁGENES: Así son los paseos en barco "AndyMar" por la Ría de Avilés

EN IMÁGENES: Así son los paseos en barco "AndyMar" por la Ría de Avilés

Pasapalabra lo hace oficial: el comunicado que ha compartido el programa sobre el adiós de Rosa en el concurso

Pasapalabra lo hace oficial: el comunicado que ha compartido el programa sobre el adiós de Rosa en el concurso

EN IMÁGENES: Así ha sido la celebración de la carrera "Kilómetros por el Sueño de Carmen"

EN IMÁGENES: Así ha sido la celebración de la carrera "Kilómetros por el Sueño de Carmen"

Nacho Martín, pendiente de si sufre un esguince tras su lesión ante el Deportivo

Nacho Martín, pendiente de si sufre un esguince tras su lesión ante el Deportivo
Tracking Pixel Contents