El hotel más original de Cantabria: alpacas, Terranovas, naturaleza y una experiencia única que conquista a los viajeros

En medio de los montes verdes de Cantabria, donde la naturaleza se muestra en su estado más puro, se esconde una joya rural que está dando mucho de qué hablar: la Posada El Molino de Cantabria, un alojamiento que ha logrado la puntuación perfecta de 5 sobre 5 en todas sus valoraciones.

Una experiencia diferente (con alpacas incluidas)

Ubicada en Entrambasaguas, a orillas del río Riaño, esta posada ofrece mucho más que descanso y desconexión. Aquí no solo encontrarás un entorno idílico para leer, pasear o relajarte, sino también una compañía inesperada: un gato, cinco perros terranova y dos simpáticas alpacas llamadas Michael y Frankie, que se han convertido en las auténticas estrellas del lugar.

La historia detrás del sueño

Olga y Jesús, una pareja que decidió cambiar sus antiguas profesiones por una vida tranquila en la naturaleza, rehabilitaron durante dos años un antiguo molino de 1766 para convertirlo en su hogar. Su sueño se completó con un segundo edificio: un espacio acogedor en el que reciben a huéspedes con una filosofía muy clara: “aquí todo se hace sin prisas”.

Un lugar para desconectar de verdad

Con 1,2 hectáreas de terreno y un entorno privilegiado, la posada es pet friendly, ideal para quienes no conciben una escapada sin sus mascotas. En verano, el río forma una pequeña playa natural que invita a darse un baño o disfrutar del bosque que rodea la finca.

Opiniones y precios

El boca a boca lo confirma: los visitantes aseguran que es una experiencia única, destacando la hospitalidad de Olga y Jesús, el ambiente relajado y un desayuno de ensueño. No hay ni una sola reseña negativa.

Habitación doble: 100 € por noche (con desayuno).

100 € por noche (con desayuno). Habitación grande: 140 € por noche (con desayuno).

140 € por noche (con desayuno). La Casuca del Avis (un coqueto vagón de madera en el jardín): 90 € por noche (con desayuno).

Cómo llegar

El acceso es muy sencillo: desde Santander puedes llegar en coche por la carretera S-10 o en transporte público tomando un autobús hasta Riaño. Si viajas desde Oviedo, el trayecto en coche dura unas 2 horas y 8 minutos, mientras que desde Madrid se alcanza en aproximadamente 4 horas y 25 minutos.

La Posada El Molino de Cantabria no es solo un hotel, es una experiencia que combina naturaleza, historia y la compañía más inesperada: alpacas que te harán sentir que estás en un lugar mágico.