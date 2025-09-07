En Carballeda de Valdeorras
Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo
El viento está dificultando las labores de extinción
A. C.
El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.
Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
- La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria