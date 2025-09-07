El Muséu del Pueblu, distinguido por los antropólogos españoles

Los antropólogos españoles han distinguido la labor del Muséu del Pueblu d’Asturies. Juaco López, director del centro museístico gijonés, recogió esta semana el galardón de la Asociación de Antropología del Estados Español (ASAEE) en el marco del XVII Congreso Internacional celebrado en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

El primer galardón de ASAEE a las exposiciones antropológicas ha sido para la muestra "La cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100% ecológica", que tuvo lugar en el Muséu entre abril de 2020 y mayo de 2021.

Según ASAEE, la exposición premiada "fue un ejemplo de investigación, montaje y difusión, así como de coordinación con otros museos de la Red de Museos Etnográficos de Asturias".