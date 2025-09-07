Raúl Vázquez, director de escena que debuta en el ciclo lírico del Campoamor: "‘Hänsel und Gretel’ es una ópera de la que es muy fácil enamorarse"

Raúl Vázquez (Bilbao, 1982) está disfrutando de su inminente debut en la Ópera de Oviedo. Llega a los ensayos de "Hänsel und Gretel", el título que el próximo 12 de septiembre abrirá la nueva temporada en el teatro Campoamor, desde su domicilio de Avilés. Allí se mudó, siendo niño, con su familia y allí es donde tiene su casa. La versión que presentará, a partir de la música de Engelbert Humperdinck y el libreto de su hermana, Adelheid Wette, no es un cuento para niños sino un crudo relato sobre la dureza con la que el mundo adulto trata a la infancia.

¿Nervioso por su presentación operística en el Campoamor?

El otro día me comentaba Ana Nebot, a la que conozco de toda la vida, que le sorprendía lo tranquilo que estaba. A ver, no me ayuda nada ponerme nervioso, aunque la procesión va por dentro. Tener el trabajo previo hecho, un equipo tan solvente, que me arropa, y estar en mi casa me tranquiliza. Tenemos un elenco de cantantes súper a favor, han entrado desde el primer momento en mi propuesta y hay un ambiente fantástico. Nerviosismo porque todo vaya adelante. Es una producción nueva y puedes tener en la cabeza muchas cosas, pero luego hay que llegar y ver que funciona, y por ahora estoy satisfecho.

Es una producción nueva, así que tiene que empezar de cero.

Es contar todo un mundo nuevo. Me pasó también con "El gato montés", que, como esta, no es una obra de repertorio. No es una "Traviata", de la que he podido ver veinte versiones. Hace muchos años vi una producción antigua, en la que sale Edita Gruberova, jovencísima, pero casi ni me acordaba. Realmente, yo afronté el proyecto a través de la partitura, de la música. Me senté y fui entrando poco a poco. La conocía de un par de escuchas, cuando la afrontas, ves la estructura, todos los números de música incidental que hay… En el momento en que empecé a estudiarla, me dije: "Esta música es un personaje más". Ahí decidí que, cuando no hubiera cantantes en escena, la historia tenía que seguir siendo contada a través de la música.

Está basada en un cuento infantil, pero terrorífico.

Fue una de las premisas que puse sobre la mesa con Ópera de Oviedo, que no haría una versión infantil. Yo empecé a trabajar con la versión original sin censurar, porque "Hänsel und Gretel" a lo largo de los años se fue limando, fue eliminando cosas que en la versión original eran mucho más... Y eso que los hermanos Grimm, ya de por sí, no eran unos escritores demasiado suaves. La inocencia de los niños con respecto al trato del mundo adulto, era algo que trataba descarnadamente y eso me sirvió de guía. Uno de los handicaps que tiene esta ópera es que se han hecho muchas versiones recortadas para niños, pero no tantas veces la versión íntegra, y eso era lo que yo quería hacer, la versión para adultos.

¿La etiqueta de cuento infantil ha jugado en su contra?

Algo de eso hay. Hay óperas asociadas a cuentos, por ejemplo, "Cenerentola", y es una obra mucho más representada y para un público adulto. "Hänsel und Gretel"es una ópera bastante, no voy a decir difícil, pero musicalmente la orquesta tiene un trabajo muy arduo, es bastante desconocida. No es una ópera fácil de hacer.

¿Es una apuesta valiente de la Ópera de Oviedo?

Sí, sale fuera del repertorio. Yo creo que es necesario salir fuera del repertorio tradicional. Que haya un 50/50, una parte del repertorio tradicional que todo el mundo está deseando ver y, entre medias, que haya la oportunidad de presentar óperas de nueva composición, como se hizo aquí con "La dama del alba", con "Fuenteovejuna", y con óperas que no forman parte del repertorio tradicional. Creo que es muy sano. Evita que el público de la ópera se estanque y permite que vaya conociendo nuevos lenguajes, que descubra nuevos repertorios y que se enamore de ellos. "Hänsel und Gretel" es una ópera de la que es muy fácil enamorarse.

¿Qué tono ha dado a la escena?

Un tono adulto, es una obra oscura. La crudeza de la historia original de los hermanos Grimm me orientó hacia una estética, y sobre todo, me dio la idea de hablar sobre el maltrato infantil, sobre este mundo que los niños, que son inocentes, heredan de los adultos. Lo vemos en todos lados, ahora en Gaza, los niños sufren las consecuencias de lo que el mundo adulto hace, reciben un mundo destruido del que no tienen culpa alguna. Yo lo he querido llevar a una época anterior, pero hablo de lo mismo: de un mundo que no es amable y en el que los niños, aunque estén rodeados de lo más oscuro, siempre encuentran en la imaginación y en su alma infantil una forma de evadirse.

¿Ese es el planteamiento?

Muestro esos dos mundos: el mundo adulto y el mundo infantil, un mundo adulto que está completamente sobrepasado, un mundo gris, en el que los adultos han perdido la alegría, y, en la segunda parte, entra un poco más de color. Quería hablar de una forma de redención de esas infancias que no han podido vivirse plenamente: a través de la fantasía, de la imaginación, se lucha contra los demonios del mundo adulto.

Entonces ha hecho de esta versión un canto a la infancia.

Totalmente. Es un canto a la inocencia y a la fuerza de la imaginación de la infancia y a la búsqueda de esa bondad interior que todos llevamos dentro. Todo el mundo ha sido niño y todos guardamos algo de bondad en nuestro interior.

¿Intenta despertar lo que queda del niño que fuimos?

Podría ser. Dejo esa lectura a cada uno, pero sí. Al final, una de las pocas cosas que nos une a todos es que todos hemos sido niños. Todos hemos pasado por alguna experiencia que luego nos ha formado como adultos. Por ahí va la obra.

Parece difícil en lo interpretativo.

Nuestros dos protagonistas son un sueño, fantásticas. Estoy súper feliz con todo el reparto, pero ellas llevan el peso de toda la obra. Están en escena el 100 % del tiempo. Solo hay una escena en la que no salían y aun así las he introducido igualmente. No se trata solo de cantar. Muchas veces escucho: "No me gusta hacer escena". Pues dedícate a hacer oratorio, a conciertos sinfónico-corales, pero esto es teatro, teatro cantado, teatro con música. Cuando esas dos facetas se conjugan es maravilloso.