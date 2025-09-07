Sanz Montes apela al "diálogo interreligioso" después de sus controvertidas declaraciones sobre los "moritos"

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quiso entrar este verano en el debate sobre la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, de no ceder su polideportivo a los vecinos musulmanes para sus celebraciones religiosas y el 13 de agosto subió un controvertido comentario en la red social "X" en el que recurría al calificativo de "moritos" para referirse a ellos y los recriminaba por "la reciprocidad negada" en la condena a los asesinatos y persecuciones a los cristianos en los países islámicos.

Sanz Montes se desmarcó del posicionamiento oficial de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que apeló a la libertad de culto y a la no discriminación por motivos religiosos, y adoptó una posición próxima a Vox, el partido que, con el respaldo del PP, impulsó en Jumilla el veto a las celebraciones religiosas en espacios públicos.

El Arzobispo de Oviedo, dado a la polémica, vuelve sobre el mismo asunto al retomar su carta dominical en LA NUEVA ESPAÑA, tras el paréntesis estival. "Dentro de un diálogo interreligioso viable y deseable, yo entiendo que es posible la convivencia respetuosa entre las distintas religiones", afirma ahora y esgrime su propia experiencia al respecto, por las visitas a países africanos en las que ha podido comprobar que los misioneros cristianos y los imanes y fieles musulmanes mantienen "una relación cordial y respetuosa".

Aboga ahora "por un diálogo que fomenta la convivencia desde el respeto a la vida y la sana tolerancia fraterna. Como pide el Papa y pedimos los obispos".

No duda, sin embargo, en volver a criticar el "buenismo" de quienes se ponen "estupendos" exigiendo respeto a las celebraciones religiosas musulmanas y en recordarles que existe un "versión violenta y excluyente de los postulados islámicos", que se traduce, detalla, en secuestros, violaciones, asesinatos y atentados terroristas.

"Bienvenidos los musulmanes que con respeto a nuestra historia y tradiciones se integran entre nosotros, pudiendo libremente expresar su fe, pero que los cristianos seamos igualmente bienvenidos con idénticas actitudes de benevolencia en sus países", reclama.

Sanz Montes justifica la utilización del término "moritos" con argumentos etimológicos y compensa su carga peyorativa pidiendo "reciprocidad a los moritos para con los cristianitos".